「猫の日」を彩る甘酸っぱい苺とにゃんこの世界観　原宿「mofusand TOKYO」第2弾コンセプトは旬の苺がテーマ！新シリーズ「MERCI STRAWBERRY（メルシーストロベリー）」登場

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」の常設店舗「mofusand TOKYO」のコンセプトシリーズ第2弾として、「MERCI STRAWBERRY（メルシーストロベリー）」の商品を2026年2月21日（土）より「mofusand TOKYO」と公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」にて販売いたします。

コンセプトシリーズ第2弾は

「MERCI STRAWBERRY（メルシーストロベリー）」

苺にまみれて、にゃんとも幸せ…♪

SNSを中心に大きな注目を集めるイラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」は、サメの着ぐるみを身にまとった「サメにゃん」をはじめ、キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた人気シリーズです。

昨年10月に原宿でオープンした「mofusand TOKYO」は、定期的なコンセプト変更を通じて、ブランドの新たな魅力を発信する常設店舗です。年に数回、コンセプトに合わせて商品ラインナップや店舗デザインを刷新することで、その世界観をより深く体験いただける空間を提供し、オープン以来多くのお客様にご愛顧いただいております。

第1弾として現在展開中のコンセプト「COFFEE AND DONUTS（コーヒーアンドドーナツ）」では、細部にまでこだわった空間設計と商品ラインナップが大きな反響を呼び、連日多くのお客様にお楽しみいただいております。

そして今回、第2弾のコンセプト「MERCI STRAWBERRY（メルシーストロベリー）」では、旬の苺をまとった愛らしいにゃんこたちをモチーフにした約35アイテムを展開します。

2月22日の「猫の日」を前に、にゃんこたちの甘酸っぱく心がときめく世界観をお楽しみください。

販売概要

◆発売日：2月21日（土）

◆販売場所

＜オンラインストア＞ ※11時より発売

〇公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」

https://mofusand-mofumofu-market.jp/

＜取り扱い店舗＞

〇常設店舗「mofusand TOKYO」

https://mofusand-info.jp/mofusand_tokyo/harajuku/

※2月15日（日）をもって店舗改装のため一時閉店し、2月21日（土）より再開いたします。

※混雑状況により、入場制限を設ける場合がございます。

※企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントの詳細やグッズの在庫状況等は、

mofusand TOKYO公式X（＠mofusand_TOKYO_(https://x.com/mofusand_tokyo_)）にて随時更新します。

2月21日（土）発売 「MERCI STRAWBERRY」商品ラインナップ

※記載価格はすべて税込みです。

ぬいぐるみ 2種 各2,860円マスコット 3種 各2,530円フリル付きフラットポーチ 2種 各2,200円ハンドタオル 3種 各1,210円マチ付き大きめトートバッグ 3,740円フラットトート 2種 各3,300円アクリルミニハンドミラー 2種 各1,430円ネックストラップ＆カードホルダーセット 1,980円トレーディングミニアクリルチャーム（全8種） 単品各770円／BOX6,160円トレーディングミニメタルバッジ（全6種） 単品各770円／BOX4,620円箔押しダイカットポストカード 3種 各385円スマホに貼れるサイズの箔押しステッカー 10種 各385円スイーツプレート 3,080円ストレートグラス 2種 各1,980円ティースプーン＆フォークセット 1,210円

mofusandとは

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

〇ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

〇商品に関するご質問、お問い合わせは下記サイトのメールフォームにてお願いします。

https://grayparkaservice.com/pages/contact

〇店頭でご購入された商品に関するお問い合わせは下記までお願いします。

mofusand TOKYO：info@juice-inc.jp

※写真はサンプルです。実際の商品とは異なる場合がございます。

(C)mofusand

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営