元Microsoft MVP×情報処理安全確保支援士が実務セキュリティを解説｜2/24 無料Teams開催

アドバンスド・ソリューション株式会社

アドバンスド・ソリューション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：及川紘旭、以下ADS）は、2026年2月24日16時より、Microsoft領域の専門家による情報セキュリティ無料オンラインセミナーを開催します。Microsoft MVP15回の受賞歴を誇る代表及川と、情報処理安全確保支援士を保有するADS部門長が登壇し、企業に求められる最新の実務型セキュリティ対策を解説します。

■実施背景

2024年の上場企業における情報漏洩事故は150件を超え、そのうち約2割はメール誤送信が原因とされています。クラウド活用が進む一方、情報セキュリティ対策は依然として属人化しているケースが多く、企業は「攻めのDX」と同時に「守りの仕組み化」も求められています。

特にクラウドサービスや各種業務システムを利用する企業では、日々の設定や運用体制の最適化が情報漏洩対策に直結します。



■本セミナーの特徴



１.Microsoft領域のプロフェッショナルが直接解説

Azure／Microsoft 365を熟知したMVP受賞者と、セキュリティ資格保有者が登壇。

２.“誤送信リスク”を含む実務課題に直結した内容

メール誤送信や設定不備による情報漏洩など、日常業務で起こりやすいリスクに焦点。

３.属人化しがちなセキュリティ運用の“仕組み化”を学べる

明日から現場で活かせる、具体的な観点・アクションプランを提示。

４.Microsoftユーザー企業に最適化した内容設計

Outlook・Microsoft 365環境を前提に、現実的な管理方法・考え方を解説。

■開催概要

日時：2026年2月24日（金）15:00～16:00

形式：オンライン開催（Teams）

参加費：無料

申込締切：2026年2月23日（木）12:00

申込URL：セミナーお申込みはこちらから(https://www.advanced-solution.jp/news/2-24%e5%ae%9f%e6%96%bd%ef%bc%81%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e5%af%be%e7%ad%96%e7%84%a1%e6%96%99%e7%89%b9%e5%88%a5%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/)

こんな人におススメ

- 日々業務でOffice365もしくはMicrosoft365をご利用の方- メール業務に関してセキュリティが個々に一任されている企業のご担当者様- 企業の情報セキュリティの管理をご担当されている方- 情報セキュリティにおいてシステム導入を検討されている方





-登壇者 及川 紘旭プロフィール-

学生時代からシステム開発を学び、その後SI業界にてシステム開発に従事。大手外資系ITコンサルティング会社にてアーキテクトやPMを担当。社外での活動の幅も広く、マイクロソフトよりMVPを15回受賞。2012年にADSを設立後も会社経営と並行しアーキテクトやPMとしてプロジェクト牽引し最新のソリューションを多くの企業に提供し続けている。

-情報処理安全確保支援士所有ADS部門リーダープロフィール-

2018年より情報処理安全確保支援士。

年々進化する脅威やリスクに対応した、「動く」だけではない「守れる」システムやアプリサービスの開発で、お客様の事業を支えています。



-アドバンスド・ソリューションについて-

アドバンスド・ソリューション株式会社（ADS）は、Microsoft技術領域を中心としたクラウドソリューションの設計・開発、運用支援を専門とする技術支援を行っております。SharePointをはじめとしたMicrosoftプラットフォームの導入支援から、運用・保守、トレーニングまでを一貫して提供し、企業様のDX推進や情報共有基盤の最適化に取り組んでいます。近年は、クラウド活用や情報管理に関する課題の解決を目的とした自社プロダクトの研究開発にも注力し、組織の安全性と業務効率向上に寄与する技術的取り組みを進めています。



また当社では Copilot Studio を全面的に活用し、生成AIを用いた業務効率化や運用プロセスの改善にも取り組んでいます。社内での活用を通じて得られた知見を基に、生成AIの導入検討や活用設計、運用支援に関する企業様向けの技術支援も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから(https://www.advanced-solution.jp/contact/)