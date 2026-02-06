「休む」ことは、大切なセルフケア。2月12日よりstyle table（スタイルテーブル）／Ethical&SEA（エシカルシー）にて「休息キャンペーン」を開催

エシカルセレクトショップ「style table（スタイルテーブル）」および「Ethical&SEA（エシカルシー）」は、2026年2月12日（木）より、現代人の慢性的な疲労や睡眠の質の低下にアプローチする「休息キャンペーン」を開催いたします。


本キャンペーンでは、新たに導入するリカバリーウェアブランド『IOZ recovery』を筆頭に、「着る・香る・温める・ほぐす」といった多角的なアプローチで、頑張る自分を整える新しい休息習慣を提案します。


「何かしなきゃ」から「ちゃんと休む」へのシフト


現代社会において、多くの人が抱える「慢性的な疲労感」や「睡眠の質の低下」。


忙しい毎日の中で、休むことに罪悪感を持ったり、後回しにしてしまったりするケースも少なくありません。


私たちは今回、「休息＝最高のセルフケア」という価値観を提示します。単に眠るだけでなく、眠りの前後や日中の生活を含めた時間を豊かにするアイテムを取り入れることで、疲労を溜め込まない体づくりをサポート。環境にも肌にも優しいエシカルなアイテムを通じ、心身をフラットに戻す時間をお届けします。



注目の新カテゴリー：天然素材100%の「リカバリーウェア」が登場



【新ブランド：IOZ recovery】

「着るだけで休息」を叶える話題のリカバリーウェア。
中でも、IOZ recoveryは天然素材を100%使用し、滑らかな肌触りと快適な着心地を叶えます。


また就寝時だけではなく、日中の生活シーンに取り入れられるのも魅力。疲労を溜め込んでしまう前から、生活に取り入れることで、日常的なリカバリー習慣をサポートします。


「リカバリーウェア×休息アイテム」でつくる、極上のリカバリータイム




【香りで整える】NIGHT WELLNESS ピローミスト for style table／Ethical&SEA


眠りのスイッチを入れる、心地よい香りのミスト。枕や寝具に一吹きするだけで、深いリラックスタイムへ誘います。





【呼吸を深く】Be エッセンシャルオイル　トドマツ　


森の空気を閉じ込めたような爽やかなトドマツの香り。おやすみ前の芳香浴で、溜まったストレスを解き放ちます。


キャンペーン概要


・期間： 2026年2月12日（木）～


・実施店舗： style table、Ethical&SEA 各店舗 （※一部取り扱いのない店舗がある場合がございます。詳細は各店へお問い合わせください）


・内容： リカバリーウェア『IOZ recovery』の展示販売、および関連休息アイテムの提案。



想い、ストーリーがある上質なオーガニック商品を


style table（スタイルテーブル）、Ethical&SEA（エシカルシー）はオーガニック・エシカル・サスティナブルに特化した商品を厳選し取り揃えたブランドです。


人と地球にやさしいオーガニック商品が生まれる背景には、生産者・企業の想いで綴られたストーリーがあります。


両ブランドはそのストーリーを商品セレクトの際にも大切にし、オーガニックの価値を伝え発信しています。


ストーリーの共有から、お客様にとってオーガニックがより身近になり、日々のお買い物の選択が豊かになるきっかけづくりをご提案します。　



style table（スタイルテーブル） ブランドサイト：https://styletable.jp/






「style table」は、都内在住の20代、30代の働く女性・働くママたち100人以上の小さな声を集め、原材料や産地にこだわった、安心・安全なコスメやフード、ライフスタイル雑貨などを取り揃えるセレクトショップブランドです。



お客様と共に学び、成長し続けるブランドを目指しており、エシカルなライフスタイルを提案しています。



