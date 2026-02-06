【2026年2月7日（土）スタート】TOMORROWLAND collection PERSONAL ORDER｜メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店にて開催

メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店では、2026年2月7日（土）から2月15日（日）までの期間、「TOMORROWLAND collection PERSONAL ORDER」を開催いたします。

株式会社 トゥモローランド「TOMORROWLAND collection PERSONAL ORDER」

会期中は、世界各国より厳選した上質なファブリックを豊富にご用意。通常のラインアップでは展開のないサイズバリエーションも含め、お一人お一人の体型やライフスタイルに寄り添いながら、オーダーで特別な一着をお仕立ていたします。

シルエットの美しさ、ディテール設計、そして袖を通した瞬間に感じる着心地まで。

細部に至るまで妥協のないものづくりは、〈TOMORROWLAND collection〉ならではの魅力です。装いに静かな意志と品格を宿す、永く愛せる一着をこの機会にぜひご体感ください。

MODEL: SINGLE JACKET

SIZE : 34/36/38/40

PRICE: ・132,000 (taxin) ~176,000 (taxin)）

MODEL: DOUBLE JACKET

SIZE : 34 / 36/38/40

PRICE: ・132,000 (taxin) ~176,000 (taxin)

STRAIGHT PANTS

SIZE : 32 / 34/36/38/40

PRICE: ・52,800 (taxin) ~ 60,500 (taxin)

MODEL: WIDE PANTS

SIZE : 32 / 34/36/38/40

PRICE: ・52,800 (tax in) ~・60,500 (taxin)

BOTTO GIUSEPPE

竹由来の再生繊維、ビスコースを使用した2/2綾組織素材。

＜BOTTO GIUSEPPE社＞が独自の技術で開発してきた繊維ならではの鮮やかで上品な質感が特徴です。シルクのような光沢感とカシミヤのような柔らかさを備えています。

TOMORROWLAND

彩り豊かな色彩と立体的な織りが印象的なトゥモローランドオリジナルのファンシーツイード素材。今回のオーダー会のために人気のシリーズをご用意いたしました。装いにそっと品のある華やぎを添える表情に仕上げています。

(VITALE BARBERIS CANONICO›

太番手の21マイクロンウール糸を使用した「ラスティック・トロピカル」素材。強度が高くシワになりにくいドライなタッチと、カントリー調の表情が特徴です。春夏から秋口まで活躍し、幅広いシーンで活躍する素材です。

CARLO BARBERA

イタリアンラグジュアリーを体現する上質なブレンドとデザインに、USスポーツコートを想起させるカラーリングを加えた

＜CARLO BARBERA社＞のスプリングジャケット素材。洗練されたテクスチャーと程よいカジュアル感を併せ持ち、春のスタイリングに軽やかな品格をもたらし

DI PRAY

ウール・シルク・リネンのサマージャケット素材。立体感のある織組織が、軽やかでしなやかな印象を演出します。上品な光沢とドライタッチの風合いを併せ持つ素材です。

カスタムボタン8色カスタムボタン８色

お渡し時期：5月上旬予定

ABOUT｜TOMORROWLAND collection（トゥモローランド コレクション）

1997年に誕生した、TOMORROWLANDウィメンズのオリジナルブランド。

世界屈指の技術と厳選された素材を背景に、シルエットと品質を徹底的に追求したものづくりを続けています。

シャープな佇まいの中に柔らかさを内包し、自立した意志を感じさせる凛とした女性像を提案します。

■ 開催概要

TOMORROWLAND collection PERSONAL ORDER

会期：2026年2月7日（土）～2月15日（日）

会場：メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210005001)

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館 3F