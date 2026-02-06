2/13(金)～《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】
【キュアメイドカフェ】《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》情報
イリヤ・美遊・クロエと一緒にハッピーバレンタイン！
2月13日(金)～《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》を。キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)にて開催いたします。
イリヤ・美遊・クロエの黒いリボンのナポリタンランチ
麻婆豆腐オムライス
プリズマ☆イリヤ 魔法少女パフェ
ちょっぴり大人なバレンタインチョコレートケーキ
「イリヤ・美遊・クロエの黒いリボンのナポリタンランチ」「ちょっぴり大人なバレンタインチョコレートケーキ」など、描き下ろしのイリヤ、美遊、クロエをイメージしたコラボメニューをご用意しました。
コラボドリンクには、イリヤ・美遊・クロエをはじめ、遠坂凛、ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト、衛宮士郎、ギルもラインナップ。
これらコラボメニューご注文で特典【コラボ限定カード(全9種）】もプレゼントいたします。
さらに、描き下ろしイラストを使用した
・フルグラフィックTシャツ
・アクリルスタンド
・デスクマット
などの先行販売グッズも登場。キュアメイドカフェ店内や同フロア、ジーストア・アキバにて「プリズマ☆イリヤ」関連商品お買い上げ2,000円(税込)ごとにグッズ購入特典【限定ブロマイド(全7種)】もプレゼント。こちらもどうぞお見逃しなく。
キュアメイドカフェでイリヤたちと一緒にバレンタインをお楽しみください。
◆コラボカフェ情報
『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VjCHyCVlT0o ]
・日程： 2026年2月13日(金)～3月1日(日)
・場所： キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFÉ) [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]
・キュアメイドカフェ／《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》 イベント情報
┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/prismaillya2026/
◆コラボメニュー
【キュアメイドカフェ】《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》フード・スイーツ
【フード】
〇イリヤ・美遊・クロエの黒いリボンのナポリタンランチ 1,580円(税込)
〇麻婆豆腐オムライス 1,600円(税込)
【スイーツ】
〇プリズマ☆イリヤ 魔法少女パフェ 1,300円(税込)
〇ちょっぴり大人なバレンタインチョコレートケーキ 1,300円(税込)
【キュアメイドカフェ】《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》ドリンク
【ドリンク】各880円(税込) ※テイクアウト・・・各864円(税込)
〇イリヤスフィール・フォン・アインツベルン
〇美遊・エーデルフェルト
〇クロエ・フォン・アインツベルン
〇遠坂凛
〇ルヴィアゼリッタ・エーデルフェルト
〇衛宮士郎
〇ギル
飲みきれない人にはこちらもご用意！
〇『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026
・ドリンクチケット(店内・テラス用) 880円(税込)
・ドリンクチケット(テイクアウト用) 864円(税込)
◆店内・テラスかテイクアウトかお選びください。
ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。
・コラボ期間の間、チケット1枚につき、コラボドリンク１杯と交換できます。
・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。
・本券は「キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)」でのみご利用いただけます。
※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。
※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。
※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。
ご了承下さい。
※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。
◆キュアメイドカフェコラボ限定特典
【キュアメイドカフェ】《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》特典
コラボ限定カード(全9種)
コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント
★一会計でコラボメニュー9品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます。
※サイズ：91mm x 55mm
※種類は選べません。
※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。
◆エンタス・キュアテラス
エンタス・キュアテラス
オノデン4F イートインスペース「エンタス・キュアテラス」ではドリンクメニューをお楽しみいただけます。
※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。
◆グッズ販売情報
コラボカフェ期間中、同フロアジーストア・アキバにて『プリズマ☆イリヤ』関連商品を販売いたします。
【先行販売商品】
フルグラフィックTシャツ
イリヤ
フルグラフィックTシャツ
美遊
フルグラフィックTシャツ
クロエ
デスクマット
・フルグラフィックTシャツ 各6,930円(税込) ／ ・デスクマット 3,850円(税込)
アクリルスタンド
イリヤ
アクリルスタンド
美遊
アクリルスタンド
クロエ
フルカラーマグカップ
・アクリルスタンド 各2,530円(税込) ／ ・フルカラーマグカップ 1,870円(税込)
クリアファイル
イリヤ
クリアファイル
美遊
クリアファイル
クロエ
・クリアファイル 各550円(税込)
※事後通販も予定しております。
◆グッズ購入特典
【キュアメイドカフェ】《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》グッズ購入特典
限定ブロマイド(全7種)
キュアメイドカフェ店内や同フロア、ジーストア・アキバにて「プリズマ☆イリヤ」関連商品
お買い上げ2,000円(税込)ごとにランダムで1枚プレゼント。
コラボカフェと合わせてご利用ください。
※全7種
※サイズ：L版（89mm×127mm）
※種類は選べません。
※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。
※カフェ飲食にはこちらの特典は付きません。
※一会計14枚までの配布になります。
◆関連ページURL
・キュアメイドカフェ／《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》 イベント情報
┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/prismaillya2026/
・GEE!STORE公式YouTube／《『プリズマ☆イリヤ』バレンタインカフェ2026》 CM
┗ https://youtu.be/VjCHyCVlT0o
◆権利表記
(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
◆注意事項
※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。
※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。
※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。
※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。
※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。
また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。
※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
◆キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)公式SNS
・公式X：@curemaidcafe
┗ https://twitter.com/curemaidcafe
・公式Instagram：@curemaidcafe_official
┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/
◆店舗情報
http://www.curemaid.jp/information/
「キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)」とは
2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用頂いております。
ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)オリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。
また、キュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)は、様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としても知られ、聖地巡礼としてファンの皆様も訪ねてこられます。
創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ(CURE MAID CAFE)公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。