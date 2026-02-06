「呉竹 顔彩耽美」が発売20周年を迎え、「顔彩耽美グラニュレーティングカラーズ3」が新発売！

株式会社呉竹「呉竹 顔彩耽美」20th Anniversary

株式会社呉竹（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：西村 真由美、以下「呉竹」）は、同社を代表するロングセラー商品「呉竹 顔彩耽美」が、2026年に発売20周年を迎えたことをお知らせいたします。

鮮やかな発色と扱いやすさ、和の色彩を取り揃えた豊富なカラーバリエーションで、プロ・アマチュアを問わず、作品に美しさを求める多くのクリエイターから支持されてきました。国内はもちろん海外でも高い評価を獲得しています。

2006年の発売以来、和の色彩を中心に、パール・メタリック系の華やかな色目や分離色など、120色を超えるカラーバリエーションを展開しております。

多くの皆様に支えられ、発売から20年という節目を迎えることができ、これからもクリエイターの理想を叶える「呉竹 顔彩耽美」を世界中に届けてまいります。

20周年を記念した取り組みも準備中ですので、続報にご期待ください。

▶「呉竹 顔彩耽美」について詳しくはこちら：https://www.gansaitambi.jp/

【新発売】「顔彩耽美グラニュレーティングカラーズ3／５色セット」

同社は2026年4月23日（木）に「顔彩耽美グラニュレーティングカラーズ3／５色セット」を発売予定です。

全国の文具店、画材店等でご購入いただけます。

MC20GN3/5V

色が分離されることで幻想的な表現ができる顔彩絵具の第3弾です。

カラーバリエーションは、幻桃朱(げんとうしゅ)、幻赤黄(げんせきおう)、幻緑黄(げんりょくおう)、幻水緑(げんすいろく)、幻青紫(げんせいし)の5色、水溶きに便利な空容器が1つ付属しています。イラストレーション、ブラッシュレタリング、カリグラフィー、書画など、あらゆるアート作品にご使用いただけます。

色見本使用イメージ

さらに、ブラックライトを当てると光るため、さまざまな表現を楽しむことが出来ます。

作品にブラックライトを当てたときのイメージ

●紙や色によって光り方に差が出る場合がございます。

商品情報

商品名：顔彩耽美グラニュレーティングカラーズ3

色／型：５色セット

品番：MC20GN3/5V

税抜価格：1,800円(税込1,980円)

発売予定日：2026年4月23日

●商品の仕様・デザイン及び発売日は改良等の理由により予告なく変更・廃止することがあります。

●商品写真および色見本・作品等は出力される環境によって実際の色と多少異なります。

株式会社呉竹について

明治35年、墨職人であった綿谷奈良吉が奈良の伝統産業である墨造りを家業として「綿谷商会」を創業したのが呉竹の原点となります。以来、墨屋という看板を守りつつ、墨滴や筆ぺんなど時代を先取りし数多くの商品を生み出し、独自の市場を切り開いて参りました。これからも祖業より培った墨づくりの精神・技術を活かし、以下の事業活動を通じて、皆様の生活に潤いを取り戻し、教育、文化、芸術の発展に貢献する企業を目指します。そして、人を活かし、人を育てる企業を目指します。

株式会社呉竹

社名：株式会社呉竹

所在地：〒630-8670 奈良市南京終町7丁目576

代表取締役社長：西村 真由美

創業：明治35年10月1日

設立：昭和7年8月16日

事業内容：墨、書道液、書道用品、書道セット、水墨画用品、絵てがみ・水彩スケッチ用品、筆ぺん、マーキングペン、カリグラフィーマーカー、店頭サイン用品、ホビークラフト・スクラップブッキング用品の製造、販売および輸出入

会社HP：https://www.kuretake.co.jp/