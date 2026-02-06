『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』体験版配信記念キャンペーン

株式会社カプコン

3月13日（金）発売の 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』 に先駆け、セーブデータをそのまま製品版へ引き継げる体験版がついに配信開始！

体験版の配信を記念して過去キャンペーンでも大好評だった、ソフトと同時発売予定のamiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」 ゴールドバージョン（非売品）3種を抽選でプレゼント！

体験版を遊んで、ぜひキャンペーンにご応募ください。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております！

【キャンペーン期間】

第1弾：2月6日（金）～2月12日（木）

第2弾：2月13日（金）～2月19日（木）

第3弾：2月20日（金）～2月26日（木）

【賞品】

第1弾：amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】

スペシャルエディション（ゴールド） 5名様

第2弾：amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】

スペシャルエディション（ゴールド） 5名様

第3弾：amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】

スペシャルエディション（ゴールド）5名様

※画像はイメージです。

【参加方法】

第1弾

１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー

２.自身のマイキャラ自慢、オトモンやパーティー紹介などのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト

第2弾

１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー

２.自分のオトモン紹介やパーティー紹介、体験版の遊んだ感想・里孵しや生態系のランクのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト

第3弾

１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー

２.フィールドでのライドアクションや強敵などのモンスターとの対戦した様子をスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト

【キャンペーンページ】

https://www.monsterhunter.com/ja/20260206/mhst3-trial-cp/

●商品情報

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

