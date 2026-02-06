『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版配信記念キャンペーン
3月13日（金）発売の 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』 に先駆け、セーブデータをそのまま製品版へ引き継げる体験版がついに配信開始！
体験版の配信を記念して過去キャンペーンでも大好評だった、ソフトと同時発売予定のamiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」 ゴールドバージョン（非売品）3種を抽選でプレゼント！
体験版を遊んで、ぜひキャンペーンにご応募ください。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております！
【キャンペーン期間】
第1弾：2月6日（金）～2月12日（木）
第2弾：2月13日（金）～2月19日（木）
第3弾：2月20日（金）～2月26日（木）
【賞品】
第1弾：amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】
スペシャルエディション（ゴールド） 5名様
第2弾：amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】
スペシャルエディション（ゴールド） 5名様
第3弾：amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】
スペシャルエディション（ゴールド）5名様
※画像はイメージです。
【参加方法】
第1弾
１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
２.自身のマイキャラ自慢、オトモンやパーティー紹介などのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト
第2弾
１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
２.自分のオトモン紹介やパーティー紹介、体験版の遊んだ感想・里孵しや生態系のランクのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト
第3弾
１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
２.フィールドでのライドアクションや強敵などのモンスターとの対戦した様子をスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト
【キャンペーンページ】
https://www.monsterhunter.com/ja/20260206/mhst3-trial-cp/
●商品情報
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CEROレーティング：C（15才以上対象）
対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/
「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
(C)CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。