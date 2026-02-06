『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』体験版配信記念キャンペーン

3月13日（金）発売の 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』 に先駆け、セーブデータをそのまま製品版へ引き継げる体験版がついに配信開始！



体験版の配信を記念して過去キャンペーンでも大好評だった、ソフトと同時発売予定のamiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」 ゴールドバージョン（非売品）3種を抽選でプレゼント！


体験版を遊んで、ぜひキャンペーンにご応募ください。



みなさまのご参加を心よりお待ちしております！



【キャンペーン期間】


　第1弾：2月6日（金）～2月12日（木）


　第2弾：2月13日（金）～2月19日（木）


　第3弾：2月20日（金）～2月26日（木）



【賞品】


　第1弾：amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】


　　　　 スペシャルエディション（ゴールド） 5名様


　第2弾：amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】
　　　　 スペシャルエディション（ゴールド） 5名様


　第3弾：amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】
　　　　 スペシャルエディション（ゴールド）5名様






【参加方法】


　第1弾


　１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
　２.自身のマイキャラ自慢、オトモンやパーティー紹介などのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト



　第2弾


　１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
　２.自分のオトモン紹介やパーティー紹介、体験版の遊んだ感想・里孵しや生態系のランクのスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト


　


　第3弾


　１. 『モンスターハンターストーリーズ公式』公式Xアカウント（@MHST_Official）をフォロー
　２.フィールドでのライドアクションや強敵などのモンスターとの対戦した様子をスクショ・動画と「#MHストーリーズ3体験版」を付けてポスト



【キャンペーンページ】


　https://www.monsterhunter.com/ja/20260206/mhst3-trial-cp/




●商品情報




　タイトル：モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～


　発売日：2026年3月13日（金）発売予定


　プレイ人数：1人


　ジャンル：RPG


　CEROレーティング：C（15才以上対象）


　対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam



　『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


　　https://www.monsterhunter.com/stories3/


　「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント


　　https://x.com/mhst_official



