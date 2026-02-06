――裏切られた花嫁と、正体を隠す若き社長。契約結婚から始まる“身分隠しラブストーリー”「君を想う毎日」全60話POPCORNにて配信開始

株式会社GOKKO『君を想う毎日』キービジュアル

2026年2月6日（金）より、縦型ショートドラマ『君を想う毎日』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。

本作は、裏切りから始まる復讐と、身分を偽った契約結婚が交差する、恋愛×身分隠しドラマ。

全60話のロング構成で、嘘と真実、契約と愛の境界線を丁寧に描き出します。

■あらすじ｜契約から始まった結婚が、運命を変えていく

結婚式当日、新郎と親友の浮気動画を突きつけられ、

その場で婚約を破棄した白石紗耶香。

絶望の底で彼女が選んだのは、復讐という名の“再出発”。

紗耶香は、新郎の叔父であり、足が不自由だとされている男・高坂理人と

契約結婚を結ぶ決断をする。

貧しい生活を送り、足を引きずる理人を支えようと、懸命に働き、尽くす紗耶香。

しかし彼女は知らなかった――

理人の正体が、日本有数の大手企業「飛鳥グループ」を率いる若き社長であることを。

十年前の謎の火事の真相を追うため、

理人はあえて“弱者”を演じていたのだった。

正体を隠したまま続く、綱渡りのような契約結婚生活。

幾度となく訪れる危機を乗り越えるうち、

二人の関係は次第に、契約を超えた“本物の愛”へと変わっていく。

◼︎見どころ

1. 身分を偽る男×裏切られた花嫁の契約結婚

「助けたい」という善意から始まった関係が、

嘘と秘密を抱えながら少しずつ“愛”に変わっていく過程を丁寧に描写。

2. 正体バレ寸前の緊張感が生む没入感

社長であることを隠し続ける理人。

日常の些細な出来事が、正体露見の危機へと繋がっていく

スリリングな展開が物語を加速させます。

3. 初恋という“過去”と、今選ぶべき“愛”

理人の前に現れる初恋の女性。

過去と現在、義務と感情の狭間で揺れる選択が、

物語に深い余韻を残します。

■キャスト

木村葉月『君を想う毎日』より

木村葉月｜白石紗耶香役

結婚式当日に裏切られた花嫁。復讐のため契約結婚を選ぶが、次第に本当の愛を知っていく。

代表作：『悪夢ちゃん』『六本木クラス』『相棒 season22』『ブラックシンデレラ』ほか

中島健｜高坂理人役

足が不自由な男を演じる飛鳥グループの若き社長。過去の事件の真相を追っている。

代表作：『ぼくは麻理のなか』『HiGH&LOW THE WORST』『CODE-願いの代償-』『瓜を破る～一線を越えた、その先には』ほか

中島健『君を想う毎日』より

下中陸斗｜高坂隼人

依乃王里｜高坂遼平

志田原泰輝｜夏目智也

森崎りりな｜神楽坂芽衣

大島璃乃｜早坂千鶴

小浜桃奈｜白石雪乃

加倉幸の助｜高坂義文

野坂昌司｜紗耶香の父

佐々木しほ｜紗耶香の継母

◼︎作品概要

・作品名：『君を想う毎日』

・ジャンル：恋愛／身分隠し

・話数：全60話

・配信開始日：2026年2月6日（金）

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・制作会社：TopShort

・制作年：2025年

・監督：横山一洋

・脚本：TopShort

・主題歌：『永遠の君へ』

・製作：(C)️WOWOW INC.

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

