「怖いけど尊い」青春ホラーBL小説コンテスト開催！アスミック・エース×ちるちる編集部×スターツ出版文庫×BeLuck文庫共同企画

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が刊行する「スターツ出版文庫」と「BeLuck文庫」は、アスミック・エース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牟田口 新一郎）とBL情報サイト「ちるちる」を運営する株式会社サンディアス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井出 洋）と共同し、青春×ホラー×ラブロマンスを掛け合わせた、まったく新しい共同小説コンテストを開催致します。『ボーイズライフ部門』と『ボーイズラブ部門』の2部門で、小説投稿サイト「ノベマ！」にて2月6日（金）から募集を開始致しました。

大賞受賞作はスターツ出版より書籍化確約、アスミック・エース賞は映像化検討、ちるちる賞は朗読劇化検討予定です。

■コンテスト詳細 https://novema.jp/contest/bl-horror-collabo

■『ノベマ！』 https://novema.jp/

＜コンテスト概要＞

応募期間：2026年2月6日(金)～2026年5月15日(金)17:00まで

応募資格：不問（プロ、アマチュア、年齢等一切問いません）

募集内容：

恐怖や不安のなかだからこそ育まれ、より際立ち、揺らがない、絶対的な絆をもつ2人――。

「極限状態のなかだからこそ、尊い関係性が光る物語」をたくさんお待ちしています。

募集部門：

結果発表：2026年7月下旬予定

※詳細はノベマ！のコンテストページをご確認ください。

受賞商品

共同開催サイト・サービス紹介

■『ノベマ！』とは https://novema.jp/

ノベマ！は会員登録・利用が完全無料、ジャンルや年齢を問わず、誰でも無料で小説を読む・書くことができる小説投稿サイトです。自分の作品を投稿してランキング入りを目指したり、コンテストで入賞するとスターツ出版から書籍化のチャンスも！皆様の小説を通したコミュニケーションと小説家デビューを応援します。

■『アスミック・エース』とは https://www.asmik-ace.co.jp/

心湧きたつエンタテインメントを世界に。

アスミック・エース は、映画の製作・配給、アニメーションの企画・製作、映像コンテンツの配信など、映画・映像に関する事業を展開しています。

■『ちるちる』とは https://www.chil-chil.net/

ちるちるは、BL(ボーイズラブ)に関する情報やコミュニケーションが詰まったサイトです。

作品の情報はもちろん、みんなのレビューをチェックしたり、あなたの気分にあった作品を探したり、談話室でみんなと交流をしたり、BLニュースでは最新のBL情報をゲットできます。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

