【LINEヤフー ゲスト登壇】ご好評につき追加開催！なぜ今、ライトユーザー育成なのか ―「LINE×マイグル」で実現する顧客行動の習慣化 ―

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、2026年1月に開催しご好評をいただいたウェビナー「なぜ今、ライトユーザー育成なのか―「LINE×マイグル」で実現する顧客行動の習慣化 ―」のアーカイブ配信を、2026年2月19日（木）・20日（金）に実施いたします。

本セミナーでは、LINEヤフー株式会社DXソリューションユニットの関野氏をゲストに迎え、多くの生活者に利用されているLINEと、ギックスが提供する習慣化促進プラットフォーム「マイグル」を組み合わせることで、行動データを活用したライトユーザーの育成をどのように実現していくのかを解説しています。

■こんな方におすすめ- ライト層のロイヤリティ向上に困っている方- LINEを活用した来店・購買頻度向上に興味がある方- 今行っているオフラインの販促施策に、手詰まり感を感じている方- 顧客の行動データの収集・活用に関心がある方

ライトユーザーの育成は、小売業におけるLTV最大化の観点から重要なテーマとなっています。

本対談では、市場浸透率の高いLINEと、ゲーミフィケーション×データで習慣化を促すマイグルを掛け合わせることで、どのように顧客行動の習慣化に貢献するのかを解説します。

また、オフラインとオンラインを横断して取得する「ゼロパーティデータ」が、ライトユーザー育成やビジネス活用へどのように寄与するのか、LINEヤフー株式会社の関野氏とともに、わかりやすく紐解いていきます。

■セミナー概要

【タイトル】なぜ今、ライトユーザー育成なのか―「LINE×マイグル」で実現する顧客行動の習慣化 ―

【日 時】2026年2月19日（木）14:00～14:45

2026年2月20日（金）14:00～14:45

【場 所】Zoomによるオンライン形式

※参加申し込みいただいた方に視聴URLをお送りいたします。

【参 加 費】無料

【登 壇 者】株式会社ギックス 黒田 亮二

（Data-Informed事業本部 Marketing & Sales Division Director）

LINEヤフー株式会社 関野 聡史

（DXソリューションユニット CXエグゼキューションディビジョン マネージャー）

【主 催】株式会社ギックス

【共同登壇】LINEヤフー株式会社

【注意事項】本セミナーは、2026年1月15日に実施した同ウェビナーのアーカイブ配信となります。



■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供