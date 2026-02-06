株式会社With Midwife代表・岸畑聖月が関西財界セミナー賞2026「輝く女性賞」を受賞

株式会社WithMidwife

株式会社 With Midwife（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸畑 聖月、以下With Midwife）は、関西経済同友会および関西経済連合会が共催する関西財界セミナー賞2026において、代表取締役・岸畑聖月が「輝く女性賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本賞は、関西経済・社会の発展に寄与し、独創性と先進性をもって新たな価値創出に挑む個人・企業を表彰するもので、岸畑が助産師の専門性を起点に推進してきたケアの社会実装に向けた取り組みが高く評価され、今回の受賞に至りました。

関西財界セミナー賞について

授賞式の様子

関西財界セミナー賞は、関西経済同友会および関西経済連合会が共催する「関西財界セミナー」の理念を体現し、関西経済・社会の発展に寄与する優れた取り組みを行った企業・個人を顕彰する賞です。

本賞では、独創性や先進性に加え、社会課題への向き合い方や新たな価値創出への挑戦姿勢などを重視し、関西から次代を切り拓く存在を広く表彰しています。

その中でも「輝く女性賞」は、社会や経済の発展に寄与し、独創的かつ先進的な取り組みを通じて新たな価値を創出している女性を対象とした賞です。

With Midwifeの事業について

With Midwifeは、国内外500名以上の「看護師・助産師・（保健師）」という資格併有者のネットワークを保有し、医療専門職者のリスキリング・法人向け従業員支援プログラムの提供、助産師スキルとクリエイティブを軸とした企業・自治体との連携事業を行っています。



中核事業である企業専属の医療専門家による伴走支援サービス「THE CARE」は、従業員とその家族が抱える健康やメンタル、子育ての悩みを女性の医療専門家とテクノロジーで解決するためのサービスです。相談者は、チャットアプリを通して企業専属の専門家に24時間365日いつでも相談することができます。

THE CARE公式サイト： https://the-care.withmidwife.jp/

THE CAREは、業種や企業規模を問わず、健康やライフイベントと仕事との両立を支援したいスタートアップから大企業まで幅広い企業で活用されており、伊藤忠商事やロート製薬をはじめとした、50社以上の企業・団体における導入実績があります。

新しい従業員支援の取り組みとして、健康経営の推進や仕事と家庭の両立支援、人的資本経営における施策の一環として活用されています。

またWith Midwifeは、企業向けサービスの提供にとどまらず、社会全体へのケアの浸透を目指した取り組みも進めています。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に関連する展示や登壇を通じて、助産師の専門性を活かしたケアの可能性を発信してきたほか、フェムテック分野における実証事業への参画など、企業・自治体・研究機関と連携した活動にも取り組んでいます。

共に取り組んできた「株式会社アワーズ」も特別賞を受賞

万博での出展の様子

なお、今回の関西財界セミナー賞2026では、株式会社アワーズも「特別賞」を受賞しています。

株式会社アワーズは、2021年度に実施した経済産業省令和 3 年度「フェムテック等サポートサービス実証事業」にWith Midwifeと共に参画し、現在With Midwifeが提供する従業員支援プログラム「THE CARE」の導入企業の一つとなっています。継続的に従業員とその家族の健康や生活を支える取り組みを行っており、控え室でも山本社長と共に熱く、これからについて意見交換を行いました。



同じ時代背景や社会課題に向き合いながら、それぞれの立場で取り組んできた企業が、今回同じ賞の場で評価されたことを、With Midwifeとしても大変うれしく感じています。

代表取締役・岸畑聖月 コメント

座談会開催の様子：https://withmidwife.jp/press/adventureworld-childcare-roundtable/

このたび、関西財界セミナー賞2026「輝く女性賞」を受賞し、大変光栄に思っております。これまでWith Midwifeの取り組みに関わってくださった医療専門職の仲間や、企業・自治体の皆さま、そして日々ケアの現場を支えてくださっているすべての方々に、心より感謝申し上げます。

私は14歳のときに婦人科系の疾患を患い、将来、妊娠や出産ができない可能性を告げられました。その経験をきっかけに、「命を守る側の人間になりたい」と考え、助産師の道を選びました。産後うつや不妊治療、望まない妊娠など、現代社会には医療の手前で支えが必要な課題が数多く存在しています。

With Midwifeでは、こうした課題に向き合うため、医療現場を離れた潜在助産師が持つ専門性を活かし、働く人とその家族に寄り添う新たなケアの形を模索してきました。助産師の専門知識に加え、キャリア支援や労務に関する知見を組み合わせることで、企業と連携しながら、従業員支援に特化した取り組みを進めています。

労働人口が減少する中で、子育てや介護など、何らかのケアを担いながら働く人は今後さらに増えていくと考えています。今回の受賞を励みに、さらに輝く女性の後押しができるよう、今後も医療専門職とテクノロジーの力を掛け合わせ、誰もが自分らしく働き続けられる社会の実現に向けて、取り組みを続けてまいります。

企業概要

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

理 念：「生れることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/