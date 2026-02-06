【TXA-TENGA by Artist-× 田中かえ コラボ記念】ハラカド「TENGA LAND」でポップアップイベントを2月22日(日)に開催！

株式会社TENGA

株式会社TENGA(東京都中央区/代表取締役社長 松本光一)が展開する、アーティストコラボやアパレル制作を通して多様な愛のかたちを礼賛するプロジェクト「TXA-TENGA by Artist-」は、イラストレーター・田中かえさんとのコラボレーションアイテム発売を記念し、2月22日（日）に TENGA LAND（東急プラザ原宿「ハラカド」）にてポップアップイベントを開催いたします。

本イベントでは、今回のコラボレーションに採用されたグラフィックのモチーフを、田中かえさんが改めて描き下ろした一点物の原画を展示。また対象商品をご購入いただいた方限定で、田中かえさんがその場でサインをお入れする特典をご用意しています。

TXA公式サイト：https://txa.store/featured/vol13

イベント概要

- 開催日時：2026年2月22日（日）15:00-17:00- 開催場所：TENGA LAND（東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2階）

【田中かえさんサイン特典】

対象商品：「田中かえ Jacquard Sweater」「田中かえ Cropped T-shirt」「田中かえ L/S T-shirt」「田中かえ Embroidery Jacket」「田中かえ Embroidery Sweatpants」

※事前に対象商品を購入いただいた方も対象となります。イベント当日、購入商品を会場へお持ちいただくことで本特典をお受けいただけます。

※私物や対象商品以外のアイテムへのサインはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

【田中かえさんコラボ】

コラボアパレル全6型を展開しています。

詳細はこちら：https://txa.store/artists/田中かえ(https://txa.store/artists/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E3%81%8B%E3%81%88)

プロフィール

田中かえ Cropped T-shirt田中かえ L/S T-shirt田中かえ Jacquard Sweater田中かえ Embroidery Sweatpants・Jacquard Socks田中かえ Embroidery Jacket田中かえ Embroidery Jacket・Embroidery Sweatpants田中かえ Embroidery Sweatpants・Jacquard Socks田中かえ Embroidery Sweatpants田中かえ

1995年、神奈川県横浜市に生まれる。2017年、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース卒業。イラストレーター。手塚治虫・吾妻ひでおから影響を受け、イラストを描き始める。多摩美術大学を卒業後、アーティスト活動を開始。

instagram / @kaechanha25(https://www.instagram.com/kaechanha25/)

UCARY & THE VALENTINE

兵庫県生まれ。作詞作曲・Vo.を担当していたTHE DIMを解散した後東京に拠点を移し、2012年にUCARY & THE VALENTINEとしてソロ活動を始める。2016年に自主レーベル“ANARCHY TECHNO”を立ち上げ、フリーランスとしての活動を開始。ソロプロジェクトでの音楽制作だけでなく、くるり、銀杏boyz、Art-school、the HIATUS、木村カエラ、あの、などさまざまなアーティストのゲストボーカルやバックコーラス、プロデューサーとしても活躍。また、CMや映画などでの楽曲提供。モデル活動。全て一点物のジュエリーブランド"LIED"。2025年には"炭田ゆかり"として俳優デビュー。多彩な顔を持つ。

instagram / @ucary_valentine(https://www.instagram.com/ucary_valentine)

内藤啓介（KiKi inc.）

1994年カメラマンとして活動開始。

雑誌、ミュージックビジュアル、広告等、幅広く手掛け現在に至る。

主な著書に「ちんかめ」シリーズ (宝島社)

instagram / @ching_came(https://www.instagram.com/ching_came)