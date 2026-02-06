【無料／オンライン開催】＜2026年に間に合う人的資本経営＞情報開示KPIづくりに終始しない！採用・育成・評価で示す循環型HR施策“初”公開セミナー

ビジネスコーチ株式会社


ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、2月10日（火）に、株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル、株式会社給与アップ研究所と3社共催セミナーを開催いたします。



開催概要


人的資本経営が、KPIづくりで止まっていませんか？


しかし現場では、採用は厳しさを増し、育成は属人化し、評価は形骸化している。
その結果、人的資本の価値が“数字の報告”で終わってしまっている企業も少なくありません。


それでは、人的資本経営は経営成果につながりません。



本セミナーでお伝えするのは、


「採用・育成・評価」を分断せずにつなぎ、


人的資本KPIを“改善し続ける仕組み”として機能させる実践的な考え方です。


各施策を点ではなく、循環する線として捉え直すことで、
人的資本経営は初めて、組織の生産性と企業価値を押し上げるエンジンになります。


2026年に間に合う、実践起点の人的資本経営。
その全体像と具体的なヒントを、本セミナーで初公開いたします。



こんな方におすすめ


- 人的資本KPIの開示は進めたものの、採用・育成・評価の実行施策まで落とし込めていない経営者・企業幹部・人事責任者の方
- 「採れない → 育たない → 辞める → 評価できない → 賃上げできない」という、人材課題の負の連鎖を本気で断ち切りたい方
- 採用・育成・評価を個別に改善してきたが、全体を“循環する仕組み”として再設計したい方
- 人的資本経営を、KPI開示で終わらせず、経営成果・生産性向上につなげたいと考えている方

セミナー詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/70_1_aae21354b25aa9496ed269306f396e46.jpg?v=202602060551 ]


セミナープログラム


【プログラム1】12:00～12:30


採用-育成-評価の「循環型ソリューション」とは（パネルディスカッション）


登壇：株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル 竹内氏×株式会社給与アップ研究所 高橋氏×コーポレートコーチ株式会社 森川



【プログラム2】12:30～12:45


人的資本KPIと採用のつなげ方、採用効率改善は採用の可視化から


登壇：株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル 竹内氏



【プログラム3】12:45～13:00


なぜ、1人のリーダーが変わるだけで、組織の生産性・人的資本の価値が向上するのか？


登壇：コーポレートコーチ株式会社 森川



【プログラム4】13:00～13:15


ジョブ型評価の適切な運用こそが人的資本KPIを“改善させ続けるエンジン”になる！


登壇：株式会社給与アップ研究所 高橋氏



【プログラム5】13:15～13:30


質疑応答・ご案内



登壇者プロフィール





株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル


代表取締役社長



竹内 不二（たけうち ふに）氏





新卒で株式会社リクルートHRマーケティングに入社後、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社で人事領域全般のソリューションに従事。
2014年から株式会社テガラミルにてツナググループの大型RPO案件のプロジェクトマネージャーを担いつつ、自身のキャリアをハイブリッドさせた採用領域でのコンサルティングサービスの提供を開始。
その後、グループ再編を経てツナググループに本格ジョイン。2024年から株式会社ツナググループ・ホールディングス傘下に、新卒領域を主軸とした新卒・中途領域の事業を分社化、代表取締役社長に就任。採用コンサルティングとアウトソーシング両面でクライアントに伴走支援。






株式会社給与アップ研究所


代表取締役



高橋 恭介（たかはし きょうすけ）氏





東洋大学経営学部卒業後、興銀リース株式会社を経て、プリモ・ジャパン株式会社で副社長として人事制度・経営管理を担当。


同社を500人規模に拡大後、2008年に株式会社あしたのチームを設立。全国4,000社以上の人事評価制度改革を支援し、2021年に株式会社給与アップ研究所を創業。


DXと評価制度を融合した“給与を上げる経営支援”を推進。






コーポレートコーチ株式会社


代表取締役　



森川 駿（もりかわ しゅん）





大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。 2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。 2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。



ビジネスコーチ株式会社について




ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。



社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）


代表者：代表取締役社長 細川 馨


所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階


設立：2005年4月6日


事業内容：人材開発および組織開発支援


URL：https://www.businesscoach.co.jp/



【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】


社名：コーポレートコーチ株式会社


代表者：代表取締役社長 森川 駿


所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階


設立：2025年1月6日


事業内容：人材開発事業


URL：https://corporatecoach.co.jp/


TEL：03-3528-8022



本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。


https://lp-businesscoach.studio.site/contact