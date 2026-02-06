東京が誇る匠の“技”は何を生み出すのか。技、きらり。「何が生まれる？展」を開催

東京都

江戸東京の伝統に根差した技「東京の宝」を見て・体験して・買えるイベントを開催

東京都は、江戸東京の伝統ある技や老舗の産品等を新たな視点で磨きをかけ、東京を代表する ブランドとしてその価値と魅力を国内外に発信し、伝統の技の継承を目指す「江戸東京きらりプロ ジェクト」に取り組んできました。

この度、その取り組みの一環として、2026年３月６日（金曜日）から３月８日（日曜日）まで、匠の 「技」に焦点を当て、 「技、きらり。」をキャッチコピーとした展覧会「何が生まれる？展」を表参道ヒル ズ 本館B3F 「スペース オー」にて開催しますので、お知らせします。

開催概要

本展示会は、伝統工芸を生み出す職人の「技」そのものを主軸に据え、本プロジェクトに参画する 43事業者の技を、「削る」「染める」「組む」「描く」「育む」の５つのカテゴリーに分類し、技の本質に触 れられる展示等を行います。「技」を知り、その背景に触れ、自らの生活に取り入れるという一連の体 験を通じて、東京が誇る「宝」をより身近に感じることができるイベントです。職人の技に触れ、その魅 力を体感するひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

【名 称】何が生まれる？展

【開 催 日 時】 2026年３月６日（金曜日） ～３月８日（日曜日） 各日 11時00分～19時00分（最終 入場 18時30分）

【内 容】匠の技・道具及びそこから生み出される産品に関する展示 技の披露・体験ワークショッ プ 物販 等

【会 場】表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー 東京都渋谷区神宮前4-12-10

【ア ク セ ス】 東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2出口より徒歩２分 東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」５出口より徒歩３分 JR山手線「原宿駅」表参道口より徒歩７分

【入 場 料】 無料（ワークショップには参加費が必要となります。）

【そ の 他】 詳細は、江戸東京きらりプロジェクト公式サイト内の特設ページ等で発信します。

https://edotokyokirari.jp/news/life/nanigaumareru

https://www.instagram.com/edo_tokyo_kirari

「江戸東京きらりプロジェクト」とは

江戸開府から400年以上の歴史を持つ東京に息づく、伝統的な工芸や匠の技、食文化などの「宝物」 を、単に保護する対象として捉えるのではなく、生活の中で使ってもらい、東京のブランドとしての価値を 高めることで未来へ引き継いでいく取り組みです。

“Old meets New”をコンセプトに、確かな品質やデザインの美しさはもちろんのこと、現代のライフスタイ ルに合った新しい提案をしていこうという意欲に溢れる取り組みを厳選し、東京を代表するブランドとして 国内外に発信しています。これらの取り組みを通じて、東京の伝統ある産業の魅力向上と持続的発展、 技の継承を目指しています。

https://edotokyokirari.jp/

