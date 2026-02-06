不動産相談の窓口「株式会社NEO万興」公式サイト公開―提携先紹介と検討整理で意思決定を支援

株式会社NEO万興

株式会社NEO万興（所在地：千葉県印旛郡酒々井町、代表：増田秀樹）は、不動産に関するご相談受付と、検討のための情報整理（参考情報）および提携先（宅地建物取引業者、管理会社、専門家等）のご紹介を行う公式サイトを公開しました。居住用・事業用・投資用、さらに国内外の検討まで、目的に応じて「何を確認し、どの順で進めるべきか」を整理し、安心して判断できる状態づくりを支援します。

公式サイト：https://www.neo-banko.com/

■当社の立ち位置（重要）

当社は宅地建物取引業者ではありません。

当社が提供するのは、以下事務的支援です。

１.提携先（宅建業者・管理会社・不動産鑑定士・税理士・司法書士等）のご紹介

２.検討のための情報整理（公開情報等にもとづく参考情報の整理、比較軸の整理、論点整理）

３.面談設定・連絡調整



なお、価格交渉、契約条件の調整、重要事項説明、契約の締結（賃貸借・売買等）といった不動産取引行為は、提携先（宅建業者等）が直接実施します。当社は、利用者が提携先と円滑に相談・検討できるよう、事前準備と意思決定に必要な整理を支援します。

また、不動産鑑定評価（鑑定評価書の作成）は当社では行わず、必要に応じて不動産鑑定士等の専門家が直接対応します。

■背景：不動産検討は「情報過多」と「手続きの複雑さ」が壁に

不動産の検討は、物件探しや売却判断だけでなく、資金計画、収支見通し、管理体制、リスク把握、相続・承継など論点が多岐にわたります。一方で、情報は点在し、比較指標が揃わないまま検討が進んでしまったり、相談相手が分からず検討が止まってしまうケースも少なくありません。

NEO万興は、こうした状況に対して「まず何を決め、何を確認するか」を整理し、必要に応じて適切な提携先へつなぐことで、相談者の不安を減らし、判断の質を高めることを目指しています。

■サイト公開で提供する主な支援内容

1）賃貸運用に関するご相談（提携先のご紹介・検討整理）

賃貸での運用を検討する方に向けて、目的（収益確保／空室リスク低減／相続対策等）や条件（エリア、物件種別、投資規模、想定期間）をヒアリングし、検討のための比較軸を整理します。

その上で、管理会社や宅建業者など提携先のご紹介、面談設定、検討に必要な書類・タスクの整理、関係者間の連絡調整などを行い、相談者がスムーズに次のステップへ進めるよう支援します。賃料相場等については、公開情報等にもとづく参考情報として整理を行います。

2）売買に関するご相談（提携宅建業者・現地事業者のご紹介）

購入・売却の検討においては、希望条件や資金計画、運用方針などを踏まえ、「比較に必要な観点」を整理します。国内外いずれの場合も、エリア特性、需要動向、維持管理の考え方など、検討時に見落としやすい確認事項をチェックリスト化し、相談者が提携先へ具体的に相談できる状態に整えます。

実際の取引手続き（重要事項説明、契約書面の作成・説明、条件調整、契約締結等）は、提携先（宅建業者等）が直接実施します。当社は、検討の前提整理と連絡調整を担い、相談者が安心して提携先と話を進められるようサポートします。

3）専門家のご紹介（不動産鑑定士等）と事前準備支援

不動産の価値把握が必要となる場面（参考：売却検討、相続・承継、資産整理等）では、目的に応じて「何のために、どの水準の資料が必要か」を整理し、不動産鑑定士等の専門家をご紹介します。鑑定評価書の作成や鑑定評価業務そのものは専門家が直接対応し、当社は面談設定や必要情報の整理など事務的支援を行います。

■ご利用の流れ（相談～提携先面談までを見える化）

お問い合わせ：公式サイトのフォームより、検討内容（賃貸運用／購入／売却／国内外 等）を送信

ヒアリング：目的・希望条件・ご予算・前提を確認し、検討の進め方を整理

整理・準備：比較軸、確認事項、必要資料の洗い出し（公開情報等にもとづく参考整理を含む）

提携先のご紹介：内容に応じて宅建業者、管理会社、専門家等を紹介し、面談設定

提携先による対応：取引行為（条件調整、重要事項説明、契約締結等）は提携先が直接対応

フォロー：当社は必要に応じて連絡調整や追加論点の整理など、事務的支援を実施

■今後の展望：相談者の「判断の質」を上げる仕組みを拡充

NEO万興は今後、提携先ネットワークの拡充とともに、検討初期で役立つチェックリストや比較テンプレート、必要書類の整理ガイド等を拡充し、相談者が過不足なく判断できる状態づくりをさらに支援してまいります。国内外問わず、不動産に関する検討で「何から始めればよいか分からない」「比較軸を整理したい」という方の入口として、分かりやすい情報提供と丁寧な導線設計に取り組みます。

会社概要

会社名：株式会社NEO万興

代表者：増田秀樹

所在地：千葉県印旛郡酒々井町酒々井1675

設立：2017年9月13日

事業内容：海外不動産に関する情報提供・提携先紹介

本件に関するお問い合わせ先

公式サイト内「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

