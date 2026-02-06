新たな気持ちで1歩踏み出す自分へ 心華やぐ春のご褒美を。春限定のシリーズ「アトリエ プティフール」

株式会社メリーチョコレートカムパニー




チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつ よしてる)）は、2月9日より順次、一部百貨店・量販店でこの時期だけの特別な商品「アトリエ プティフール」を販売いたします。


「プティフール」は“ひとくちサイズのケーキ”の意味で、おしゃれなケーキ屋さんをモチーフにしています。


どれから食べようかワクワクしながら、ちょっとずついろいろな味わいを楽しんでいただける、ケーキのようなチョコレートとミルフィーユをご用意しました。


パッケージにも、かわいらしいケーキのデザインをあしらい、心華やぐひとときをお届けします。



●商品情報　＊価格は全て税込価格です。



プティフールアソート

価格：12個入 1,836円


　 6個入 　972円



食感が楽しい素材をクリームに合わせたリッチミルフィーユと、ケーキをイメージしたチョコレートの詰め合わせです。


ショートケーキ風、ティラミス風のチョコレートやチョコレートケーキ風のミルフィーユなどをご用意。






トリュフアソート

価格：4個入 702円



ショートケーキ風やモンブラン風などの、ケーキをイメージしたトリュフを詰め合わせたアソート。


プチギフトにもおすすめです。






リッチミルフィーユ

価格：3個入 540円



まろやかな苺クリームに甘酸っぱいフリーズドライの苺を合わせたストロベリーケーキ風、濃厚なチョコレートクリームにカリッとした食感のペカンナッツを合わせたチョコレートケーキ風、2種類のリッチミルフィーユを詰め合わせました。






ミルフィーユ

価格：20個入　2,592円


　　　15個入　1,944円


　　　10個入　1,296円（※画像）


　　　 5個入　　648円


　　　 3個入　　405円 ※量販店限定



サクサクのパイとクリームを重ね合わせ、チョコレートを2度掛けして仕上げました。


チョコレート好きの方にもご満足いただける美味しさです。


カカオの香り豊かな「チョコレート」、甘酸っぱくフルーティーな「ストロベリー」、香ばしくコク深い「アーモンド」の3種類が味わえるアソート。


どなたでもお楽しみいただける味わいで、ギフトとしてもおすすめです。