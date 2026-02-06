新たな気持ちで1歩踏み出す自分へ 心華やぐ春のご褒美を。春限定のシリーズ「アトリエ プティフール」
チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつ よしてる)）は、2月9日より順次、一部百貨店・量販店でこの時期だけの特別な商品「アトリエ プティフール」を販売いたします。
「プティフール」は“ひとくちサイズのケーキ”の意味で、おしゃれなケーキ屋さんをモチーフにしています。
どれから食べようかワクワクしながら、ちょっとずついろいろな味わいを楽しんでいただける、ケーキのようなチョコレートとミルフィーユをご用意しました。
パッケージにも、かわいらしいケーキのデザインをあしらい、心華やぐひとときをお届けします。
●商品情報 ＊価格は全て税込価格です。
プティフールアソート
価格：12個入 1,836円
6個入 972円
食感が楽しい素材をクリームに合わせたリッチミルフィーユと、ケーキをイメージしたチョコレートの詰め合わせです。
ショートケーキ風、ティラミス風のチョコレートやチョコレートケーキ風のミルフィーユなどをご用意。
トリュフアソート
価格：4個入 702円
ショートケーキ風やモンブラン風などの、ケーキをイメージしたトリュフを詰め合わせたアソート。
プチギフトにもおすすめです。
リッチミルフィーユ
価格：3個入 540円
まろやかな苺クリームに甘酸っぱいフリーズドライの苺を合わせたストロベリーケーキ風、濃厚なチョコレートクリームにカリッとした食感のペカンナッツを合わせたチョコレートケーキ風、2種類のリッチミルフィーユを詰め合わせました。
ミルフィーユ
価格：20個入 2,592円
15個入 1,944円
10個入 1,296円（※画像）
5個入 648円
3個入 405円 ※量販店限定
サクサクのパイとクリームを重ね合わせ、チョコレートを2度掛けして仕上げました。
チョコレート好きの方にもご満足いただける美味しさです。
カカオの香り豊かな「チョコレート」、甘酸っぱくフルーティーな「ストロベリー」、香ばしくコク深い「アーモンド」の3種類が味わえるアソート。
どなたでもお楽しみいただける味わいで、ギフトとしてもおすすめです。