新たな気持ちで1歩踏み出す自分へ 心華やぐ春のご褒美を。春限定のシリーズ「アトリエ プティフール」

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつ よしてる)）は、2月9日より順次、一部百貨店・量販店でこの時期だけの特別な商品「アトリエ プティフール」を販売いたします。

「プティフール」は“ひとくちサイズのケーキ”の意味で、おしゃれなケーキ屋さんをモチーフにしています。

どれから食べようかワクワクしながら、ちょっとずついろいろな味わいを楽しんでいただける、ケーキのようなチョコレートとミルフィーユをご用意しました。

パッケージにも、かわいらしいケーキのデザインをあしらい、心華やぐひとときをお届けします。

●商品情報 ＊価格は全て税込価格です。

プティフールアソート

価格：12個入 1,836円

6個入 972円

食感が楽しい素材をクリームに合わせたリッチミルフィーユと、ケーキをイメージしたチョコレートの詰め合わせです。

ショートケーキ風、ティラミス風のチョコレートやチョコレートケーキ風のミルフィーユなどをご用意。

トリュフアソート

価格：4個入 702円

ショートケーキ風やモンブラン風などの、ケーキをイメージしたトリュフを詰め合わせたアソート。

プチギフトにもおすすめです。

リッチミルフィーユ

価格：3個入 540円

まろやかな苺クリームに甘酸っぱいフリーズドライの苺を合わせたストロベリーケーキ風、濃厚なチョコレートクリームにカリッとした食感のペカンナッツを合わせたチョコレートケーキ風、2種類のリッチミルフィーユを詰め合わせました。

ミルフィーユ

価格：20個入 2,592円

15個入 1,944円

10個入 1,296円（※画像）

5個入 648円

3個入 405円 ※量販店限定

サクサクのパイとクリームを重ね合わせ、チョコレートを2度掛けして仕上げました。

チョコレート好きの方にもご満足いただける美味しさです。

カカオの香り豊かな「チョコレート」、甘酸っぱくフルーティーな「ストロベリー」、香ばしくコク深い「アーモンド」の3種類が味わえるアソート。

どなたでもお楽しみいただける味わいで、ギフトとしてもおすすめです。