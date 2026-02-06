【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】株式会社SCOグループとのプレミアムユニフォーム・パートナー（ショーツ・裏）契約締結のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

この度、アビスパ福岡株式会社（本社:福岡市、代表取締役社長：西野努）は、株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介）と２０２６シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。公式ユニフォームスポンサー（ショーツ・裏）としてロゴを掲出いただきます。

※2026新年感謝の集いにて撮影した写真です。

■株式会社SCOグループ 取締役社長 藤本 公浩 様 コメント

この度、アビスパ福岡株式会社様と２０２６シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思っております。

２０２５シーズンにおいては、ユニフォームパートナーとしてのご一緒に加え、冠試合の開催や「アビスパオーラルケアクリニック」の開院など、スポーツを通じたオーラルケア啓発と地域の皆さまの健康促進に向けた多様な取り組みを実現することができました。

SCOグループは、「予防歯科」を軸に、人々が生涯にわたり健康で活きがいのある生活を送れる社会の実現を目指しております。アビスパ福岡様が掲げる地域密着の理念や、挑戦し続ける姿勢は、私たちの想いと深く共鳴するものです。

２０２６シーズンも引き続き、アビスパ福岡様とともに、スポーツの力を通じてオーラルケアの重要性を発信し、地域社会に貢献できる価値創出に取り組んでまいります。

■アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 西野努コメント

SCOグループ様に百年構想リーグ、2026-27シーズンもユニフォームパートナーとして共に戦っていただけることに心より感謝申し上げます。

「テクノロジーで105年活きる」という理念は、クラブが目指す持続可能な成長や地域と共に未来を創る姿勢と深く重なっています。

アビスパオーラルケアクリニックの開院を通じて、地域の皆さまへオーラルケアの重要性を発信し、健康意識の向上と行動変容を促してまいります。福岡から新たな価値と挑戦を共創し、社会に貢献していきます。

■２０２５シーズンのお取り組み(一部)

１.プレミアムユニフォーム・パートナー

アビスパ福岡公式ユニフォーム袖 部分に、コーポレートロゴを掲出いただきました。

２.冠試合「SCOグループ THE 105 STRENGTHDAY」の開催

２０２５年９月２７日サンフレッチェ広島戦にて「SCOグループ THE 105 STRENGTHDAY」を実施いたしました。

オーラルケアアンバサダーの奈良竜樹選手、上島拓巳選手、紺野和也選手の等身大パネルが登場しオーラルケアに関するクイズラリーやイベントを通じてデンタルIQアップする取り組みとなりました。

３.アビスパオーラルケアクリニックの開院

２０２５年９月８日に株式会社SCOグループ、医療法人築明会 つきやま歯科・矯正歯科 いじり本院と連携しアビスパオーラルケアクリニックが開院いたしました。「予防歯科」に注力し地域の皆さまの口腔内の健康促進を

通じてスポーツなどの「活きがい」をもっていきいきと暮らす未来を目指しています。

■２０２６シーズン掲出ロゴ：

【掲出箇所】

・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（ショーツ・裏）

・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏ＬＥＤ看板

・他、アビスパ福岡各種制作物

【会社概要】



株式会社ＳＣＯグループは、「テクノロジーで『１０５年活きる』を創造する」をパーパスに掲げ、歯科医院向けのサービスを提供しています。全国の歯科医院へ向けた決済システムの導入支援や医療機器の調達支援などを通じ、予防診療の普及を推進し、医療従事者が治療に専念できる環境づくりを行っています。

【社名】株式会社ＳＣＯグループ

【本社所在地】東京都千代田区丸の内２-７-２ ＪＰタワー１８Ｆ

【設立】２０１３年３月２２日

【代表】代表取締役会長 玉井 雄介

【事業内容】

メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP：https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

歯科予防に特化した歯科医院「HANIKAメンテナンスクリニック」「HAKARAメンテナンスクリニック」運営：https://hanika-mc.jp/https://hakara-mc.jp/

【アビスパオーラルケアクリニック】

医療法人築明会 つきやま歯科・矯正歯科 いじり本院内

場所：福岡市南区井尻5丁目133番8・143番46・143番47番

院長：築山鉄平（アビスパ福岡オーラルケアドクター）

電話番号：092-401-5454

診療科目：歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

診察日：月・火・水・金・土(休診日は木曜日、日曜日)

診察時間：9:00-13:00／14:00-18:00 ※初診、再初診最終受付時間は16:30

https://www.fukuoka-tdc.com/avispa/