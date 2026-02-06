大人気アクションゲーム『Stellar Blade』より、「EVE」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど Stellar Blade EVE』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど Stellar Blade EVE(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197406&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ねんどろいど Stellar Blade EVE




【製品情報】


□参考価格：7,600円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：グッドスマイルカンパニー


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：ねんどろん












大人気アクションゲーム『Stellar Blade』より、「EVE」がねんどろいどになって登場です！



表情パーツ：「微笑み顔」「悲しい顔」「戦闘顔」


オプションパーツ：「ブレード」「フュージョンセル」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)SHIFT UP Corp.



