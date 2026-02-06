大人気アクションゲーム『Stellar Blade』より、「EVE」がねんどろいどになって登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど Stellar Blade EVE』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど Stellar Blade EVE(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197406&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいど Stellar Blade EVE

【製品情報】

□参考価格：7,600円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ねんどろん

大人気アクションゲーム『Stellar Blade』より、「EVE」がねんどろいどになって登場です！

表情パーツ：「微笑み顔」「悲しい顔」「戦闘顔」

オプションパーツ：「ブレード」「フュージョンセル」ほか

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)SHIFT UP Corp.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)