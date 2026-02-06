「OPEN SESAME!」が日本最大級の民泊・貸別荘展示会民泊EXPO JAPAN 2026に出展します！

株式会社コモンプロダクツ

株式会社コモンプロダクツは、民泊・貸別荘向けセルフチェックインシステム「OPEN SESAME!」を、2026年2月21日(土)～23日(月祝)に開催される 日本最大級の民泊・貸別荘展示会民泊EXPO JAPAN 2026 に出展いたします。

「OPEN SESAME!」は、宿泊者による事前チェックイン登録から、鍵情報の発行・本人確認までを無人で完結できるセルフチェックインシステムです。 人手不足や非対面運用のニーズが高まる中、民泊・貸別荘・無人宿泊施設の運営効率化を支援してきました。

本展示会では、実際の運用を想定したデモ画面を用いながら、チェックインフローや管理画面の操作性、導入事例などをご紹介します。既に民泊・貸別荘を運営されている方はもちろん、これから無人運営や省人化を検討されている事業者様にも、具体的な活用イメージを持っていただける内容となっております。

民泊・宿泊業界を取り巻く環境が大きく変化する中、現場の負担を軽減し、よりスムーズな宿泊体験を提供するためのソリューションとして、 「OPEN SESAME!」の“今”をご覧いただける機会です。ぜひ会場にて、ブースへお立ち寄りください。

「OPENSESAME!」の見どころ

OPEN SESAME! のブースでは、実際の運用を想定した体験型の展示を行います。

鍵連携・事前チェックイン登録・チェックイン端末の流れを実機で体験

鍵の連携から宿泊者による事前チェックイン登録、チェックイン端末での操作まで、セルフチェックインの一連の流れを実機デモで体験いただけます。 導入後の運用を具体的にイメージしていただけます。

OPEN SESAME!サイト：https://www.op-sesame.jp/

導入法人によるリアルな運用事例の紹介

実際に「OPEN SESAME!」を全国60施設以上で導入・運用いただいている法人、「株式会社東方旅泊PARTNERS」の鴨志田代表がブースゲストとして来場予定です。 導入の背景や日々の運用における工夫など、現場目線のリアルな声を直接お聞きいただけます。

東方旅泊PARTNERSが運営する民泊施設（左）と施設に設置されたOPENSESAME！の様子（右）

東方旅泊PARTNERSサイト：https://tohoryohaku.com/

「民泊EXPO JAPAN 2026」 OPEN SESAME！出展概要

イベント名称：民泊EXPO JAPAN 2026

WEBサイト：https://minpakuexpo.com/

開催日：2026年2月21日(土)～23日(月祝)

開催時間：2/21(土) 12:00～19:00 ・2/22(日)10:00～19:00・2/23(月祝）10:00～17:00

出展場所：幕張メッセ 展示ホール6

【OPEN SESAME！ 運営会社】

社名：株式会社コモンプロダクツ

所在地：《本社》〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 大阪センタービル11F

所在地：《東京本部》〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス 8F

代表者：柿窪浩二

設立：1992年12月24日

URL：https://www.cnanet.co.jp/

事業内容：

リユース事業「 MOOVNET 」プラットフォーム構築

AI事業 画像処理/Tech Fusion Hub構築

民泊事業 「 OPEN SESAME 」開発