ナッコプセ専門店「사위식당（サウィ食堂）」、2月13日に東京新大久保３号店オープン！

株式会社Global Access

韓国No.1のナッコプセフランチャイズ『사위식당(サウィ食堂)』は、2026年2月13日に、東京新大久保に３号店をオープンすることを決定いたしました。

▼サウィ食堂 新大久保 本店

住 所：東京都新宿区百人町１丁目８－１１ オリエンタルビル B1階

▼サウィ食堂 新大久保 2号店

住 所：東京都新宿区大久保1-15-8 大久保1丁目ビル

▼サウィ食堂 新大久保 ３号店

住 所：東京都新宿区百人町１丁目５－４ 東都ビル 1階

アクセス：西武新宿駅北口から徒歩2分、新大久保駅から徒歩7分

Google Map(https://share.google/s3TNkfMMkfUz1l7eV)

営業時間：11:00～23:00

電話番号：03-6228-0914

2月13日（金曜）グランドオープン！！

※当日の営業状況や最新情報は下記インスタグラムからご確認ください

サウィ食堂日本公式Instagram :https://www.instagram.com/sawee_jp_official/サウィ食堂のナッコプセ

낙곱새（ナッコプセ）は낙지（ナクチ）タコ/곱창（コプチャン）ホルモン/새우（セウ）エビの頭文字を取ったことが由来の、韓国釜山発祥の郷土料理です。サウィ食堂は、韓国で30店舗以上を展開しており、フランチャイズとしては業界トップに位置しております。サウィ食堂の味の決め手となるタレは、17種類の食材から作られる秘伝のタレで、72時間の低温熟成を経て使用されます。日本でも韓国本場と変わらぬ味をご提供しておりますので、是非自慢のナッコプセを召し上がっていただければ嬉しいです。

また、日本ではまだ馴染みのない料理であるナッコプセですが、今年2025年、楽天トレンド予測において、麻辣担に並ぶ注目グルメとしてノミネートされました。その効果もあってか、只今各種メディア関係各社様から多くの取材依頼をいただいております。サムギョプサルに次ぐ、定番韓国料理の一角を担えるよう、本部一同盛り上げて参りますので、是非引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします！

フランチャイズ加盟店募集中！！

サウィ食堂では、日本でのフランチャイズ加盟店の募集を開始しております。今回出店する東心斎橋店は記念すべきFC加盟店第２号店となります！韓国ではすでに30店舗を超えて展開中であり、日本では今回で合計5店舗、まだまだ成長余地のあるブランドです。既存の店舗では毎日大変多くのお客様にご来店をいただいておりまして、お店にお客様が溢れてしまっております...

「早くお店を増やしてほしい！」「家の近くにお店を作ってほしい！」

といったお声がけを毎日頂いており、早急に加盟希望者様を求めております。

新大久保店はわずか20坪余りの小さな店舗でありながら、開店以来の月商は毎月2000万円オーバーという脅威の売上を叩き出しております。また、新大久保だけではなく、鶴橋や神戸三宮でも月商1500万円を超えて推移しております。

遊休物件の活用や、業態変更にも対応しておりますので、コストを抑えながら出店が可能です。重飲食物件の業態変更の場合、工事費/加盟金等のFC費用も含め1000万円以内で出店した事例もあり、業態変更後初月から売り上げ倍増の実績もございます。

重点募集地域：高いポテンシャルがあり、現時点で優先的にご案内可能な地域

・北海道 札幌エリア

・福岡 博多エリア

・神奈川 横浜エリア

・静岡エリア

・東京近郊（埼玉・千葉）エリア

ご相談は下記ホームページにアクセスし、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

サウィ食堂公式ホームページ :https://www.sawee-japan.com/

サウィ食堂韓国本部：OASIS FNB Inc.

サウィ食堂日本本部/店舗運営：株式会社un.s

フランチャイズ募集/マーケティング/ホームページ運営：株式会社Global Access