神戸市

神戸市は、2026年2月12日（木）、東京・虎ノ門にある「CIC Tokyo」にて、神戸の里山（北区・西区）を舞台にしたビジネスや暮らしの可能性を発信するPRイベント『神戸の里山から始まる、自然に寄り添う暮らしと起業』を開催いたします。

本イベントでは、都心のすぐ隣にありながら豊かな自然が広がる「神戸の里山」を、新たなビジネスが生まれる「挑戦のフィールド」と位置づけ、地域資源から新しい価値を生み出す取り組みをご紹介します。里山を舞台にしてビジネスの可能性や地域に根ざした起業・暮らしに関心のある方におすすめです。

イベント前半は、神戸の里山で活躍するイノベーターたちによるトークセッションを行います。後半の交流会では、放置竹林の課題解決から生まれた「竹ビール」の試飲なども予定しており、五感で神戸の里山を感じていただけるプログラムとなっています。

【開催概要】

１.イベント名：

神戸の里山から始まる、自然に寄り添う暮らしと起業～地域課題に取り組むローカルイノベーター～

２．日時

2026 年2 月12 日（木曜）19:00～21:00（Thursday Gathering 内）

３．場所

CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15 階）

※東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」、日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結

※オンライン配信も実施（ハイブリッド開催）

４．参加費

無料

５．対象

・サステナブルな暮らしや働き方に興味がある個人

・地域課題解決に関心がある企業

・神戸の里山との新しい関係構築に関心のある企業・個人

６．イベントプログラム

（1）19:00～20:00 トークセッション

・登壇者

安田 典充 ：NPO 法人PinionGear 理事長（北区山田町）

池尻 裕 ：madobe 代表（北区淡河町）

稲垣 将幸 ：C-farm 合同会社代表社員（西区平野町）

岡野内 晃代：神戸市北区役所地域協働課長

・モデレーター

武田 卓 ：神戸市企画調整局東京事務所長

（2）20:00～21:00 ネットワーキング（交流会）

７．申込方法

イベント参加にあたっては、下記ページから事前にエントリーしてください。

https://forms.gle/NsS2Zp7bLnHgFk9D8

参考｜「神戸・里山暮らし」についてはこちら(https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/business/sangyoshinko/industry/nosebu/satoyama.html)（神戸市HP）