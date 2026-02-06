地域に愛されるフードホールを目指して　-グランドオープンから100日の節目に届ける、心からの感謝

久茂地都市開発株式会社

久茂地都市開発株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：我那覇学）が運営する「RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）」は、2025年11月1日（土）のグランドオープンから100日目を迎える2026年2月8日（日）から、「100DAYS CELEBRATION-100日目のありがとう-キャンペーン」を開催いたします。日頃よりご愛顧いただいているお客様、地域の皆様、ステークホルダーの皆様など多くの方々にご支援賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

■100日間のご愛顧に、心より御礼申し上げます

RYUBO FOOD HALLは、パレットくもじ35周年リニューアルの第1弾として誕生いたしました。「人が満ちる、時間（とき）が香る。」をコンセプトに掲げ、沖縄の食文化発信拠点として新たな一歩を踏み出してから、早くも100日が経過いたしました。

オープン当日には、開店と同時に多くのお客様にお並びいただき、その後も連日たくさんの笑顔とともに賑わいを見せております。ランチタイムの慌ただしいひととき、ご家族での団らん、お仲間との語らい、デートでのお食事--さまざまなシーンでRYUBO FOOD HALLをお選びいただいていることに、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

■ 多くの方々のご協力があってこそ

RYUBO FOOD HALLの開業にあたり、県内外よりご出店頂いたテナントの皆様、伊江村をはじめとする県内各地の生産者の皆様、内装工事など空間作りにご協力頂いた施工業者の皆様など、多大なるご協力を賜りました。オープニングレセプションには那覇市の古謝玄太副市長や伊江村の名城政英村長、東急株式会社より堀江正博取締役社長などにもご臨席とご挨拶を賜り、約300名近い方々にご祝福していただいたことは、私たちにとってかけがえのない財産です。

また、多くの県内メディアの皆さまにも取り上げていただき、RYUBO FOOD HALLの存在を広くお伝えいただきましたことに、重ねて御礼申し上げます。

■ お客様のお声を糧に、日々進化を続けてまいります

100日間の営業を通じて、温かいお褒めの言葉は励みに、改善のご要望は真摯に受け止め、より良いサービスの実現に向けて日々試行錯誤を重ねております。

九州・沖縄エリア初となるモバイルオーダーシステム「NEW PORT」の操作性向上、お料理の提供時間短縮、スタッフの接客品質向上など、お客様のお声一つひとつに向き合いながら、今後も「お客様の期待を超える」サービスを目指し、改善を積み重ねてまいります。

■ 大人の食遊空間 食×音楽＝FRIDAY JAZZ NIGHT・冬のおススメコース取組

2025年12月より、RYUBO FOOD HALLでは新たな試みとして「FRIDAY JAZZ NIGHT」を隔週金曜日に開催しております。洗練された空間に響くジャズの生演奏をBGMに、7店舗の多彩な料理とクラフトビールやワインを楽しむ--そんな贅沢なひとときをお届けしています。

開始以来、毎回満席となるほどご好評をいただいており、「那覇の夜の新しい楽しみ方」として多くのお客様にご支持いただいております。今後も地元アーティストとのコラボレーションを通じて、食と音楽が融合する唯一無二の食遊空間を創り上げてまいります。

また、同月より飲み放題付きのコースプランもスタートいたしました。気の合う仲間との忘年会・新年会、ビジネスでの会食、誕生日や記念日などの特別なシーン--様々な目的に合わせてお選びいただけるよう、複数のコースメニューをご用意しております。400坪・350席の広々とした空間を活かし、団体予約にも柔軟に対応。

おかげさまで80名を超える大規模なご予約も頂戴しており、企業の懇親会から地域の親睦会まで、幅広くご利用いただいております。7店舗の多彩なジャンルを一度に楽しめる「テーブルでハシゴ」のスタイルは、大人数の集まりでも「みんなで違うものを楽しめる」と、嬉しいお声を頂戴しております。

■ 地域に愛され、応援されるお店であるために

私たちは、節目節目でお客様への感謝をしっかりとお伝えするお店でありたいと考えております。そして何より、地域の皆さまに愛される、応援していただけるお店であり続けることを目指しております。

RYUBO FOOD HALLは、県産品をはじめ全国各地の食材を積極的に使用し、和食・中華・フランコイタリアンなど世界各国の様々なジャンルのお食事へと昇華する専門店が集結しております。鰹節の産地・鹿児島県枕崎市産の鰹節を、家庭では再現できない0.1ミリの極薄に削り出し口でとろける鰹節が贅沢に盛られた「つけそば」、伊江島産ブランド和牛「緋桜肉」、那覇近海で水揚げされた「なはまぐろ」、名護市許田で作られた泡盛・ラム酒・ウィスキーそして「クラフトビール」、全国各地の旬のフルーツをタルティエが心を込めてデザインした「フルーツタルト」--いずれも、「おいしい」を再発見していただける逸品ばかりです。

これからも、食の魅力を発信し続けるとともに、地域経済の活性化に貢献できるよう努めてまいります。

■ 100DAYS CELEBRATION-100日目のありがとう- キャンペーン概要

開催日：2026年2月8日（日）～3月7日（土）

会 場：RYUBO FOOD HALL（パレットくもじ2F）

内 容：100日間のご愛顧に感謝を込めて心ばかりではありますが、2つの特別キャンペーンを実施いたします。



【１.ご来店キャンペーン】LINEアンケートに答えてその場で当たる！

RYUBO FOOD HALLのお食事券1,000円分が抽選で100名様に当たります。テーブルに設置されたキャンペーンチラシのQRコードを読み込み、簡単なLINEアンケートにご回答いただくと、その場で当選結果がわかります。当選画面をレジにてご提示ください。

【２.インスタグラムキャンペーン】フォロー＆いいねで当たる！

RYUBO FOOD HALL公式Instagram（@ryubofoodhall）をフォローのうえ、対象投稿に「いいね」していただくと、お食事券1,000円分が抽選で100名様に当たります。既にフォロー済みの方は「いいね」のみでOK。コメントやメンションでさらに当選チャンスがアップします。当選者の発表は3月下旬を予定しております。

■ RYUBO FOOD HALLプロモーション 動画

RYUBO FOOD HALLの空間コンセプト「CONTRAST」--昼は明るく開放的な食空間から、夜は温かい照明に包まれた大人の洗練された空間へ。時間帯によって異なる表情を見せる演出型の空間設計をぜひ動画でご覧ください。

▶ YouTube：https://youtu.be/IBgpX2c9aXo?si=iW1D3JoZipgjwxL3

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IBgpX2c9aXo ]

※上記チャンネルにて動画を公開しております。

■ 施設概要について

施設名称： RYUBO FOOD HALL（リウボウフードホール）

運営会社： 久茂地都市開発株式会社

所在地 ： 沖縄県那覇市久茂地１丁目１－１ パレットくもじ 2F(https://maps.app.goo.gl/zjE3tm6TVDMt1oru7)

アクセス

・お車・バイク等

那覇空港(https://maps.app.goo.gl/NmnfMUHyp2u8iMua8)からの所要時間：10～15分

・ゆいレール

県庁前駅(https://maps.app.goo.gl/MkKC2v1892e7hGVC8) 下車 徒歩1分（2F連絡口より直結）

・路線バス

パレットくもじ前(https://maps.app.goo.gl/2M28R6Ng5VihTBaD8),沖銀本店前(https://maps.app.goo.gl/Cg3nbb7QytBN7d9C6),琉銀本店前(https://maps.app.goo.gl/6SJpjzMk8q5KtW4e9),県庁北口(下)(https://maps.app.goo.gl/wLwwutSmMJUddC5T7), 県庁北口(上)(https://maps.app.goo.gl/YGqbrHepRE7whwik6)

・レンタサイクル HELLO CYCLING

県庁前駅東口エレベーター前(https://maps.app.goo.gl/fXWddbRjT2M79k728),県議会棟前(https://maps.app.goo.gl/WqSHygjeVqk6kUJd7),那覇市役所駐輪場(https://maps.app.goo.gl/WqSHygjeVqk6kUJd7)

・レンタサイクル ドコモ・バイクシェア

パレットくもじ(https://maps.app.goo.gl/y3hG3sYL6Sf1kUdR7),パレットくもじ県庁前駅下(https://maps.app.goo.gl/zvAQ1W77h7wRKXwc6),KARIYUSHI LCH. Izumizaki 県庁前(https://maps.app.goo.gl/nDFgpUq72Y8D4Ga89)

・電動キックボード・電動アシスト自転車・電動マイクロモビリティ

LUUP,LIME

営業時間：10:00～23:00（F.L.O. 22:00 D.L.O. 22:30） ※店舗によって異なります

座席数 ： 約350席

店舗数 ： 7店舗 （2026年中に2店舗がOPEN予定）

店舗面積： 約400坪

開業日 ： 2025年11月1日（土）

【パレットくもじ35周年に向けた今後の展開】

久茂地都市開発株式会社は、RYUBO FOOD HALLを起点として、「人が満ちる、時間(とき)が香る。」というコンセプトのもと、食を通じてお客様の人生に豊かさと幸せをもたらし、パレットくもじ全体の価値向上を図ってまいります。更に、これまで培ってきた地域との繋がりや絆を基盤に、新たな食文化発信拠点として、国内外からの注目を集める施設を目指し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

