【介護と認知症とお金】「親の困ったをマンガで解決する」シリーズが好調で5万部突破！実体験マンガと専門家解説で、現役世代のピンチを救います！

株式会社主婦の友社は、2021年から発行を続ける「親の困ったをマンガで解決する」シリーズ全3冊が好調で、2026年1月に累計発行部数が5万部を突破いたしました。

2025年に超高齢化社会に突入、現役団塊ジュニア世代が介護の担い手に

2025年に約800万人の団塊の世代（1947～49年生まれ）が75歳以上の後期高齢者となって、国民の4人に1人が75歳以上という超高齢化社会（2025年問題）になりました。

主婦の友社が2021年に第1弾『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074466937)を発売してから4年半が経過しましたがその間も、多くの現役世代が「親の困った」に直面し、社会生活に無理が生じ始めています。

本シリーズは、イラストレーターの上大岡トメさんが実際に自身の親の問題に戸惑い、専門家のアドバイスを受けながら解決策を模索する様子を描いたマンガが共感を呼んで、第2弾『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』(2024年刊 https://www.amazon.co.jp/dp/4074548763)、第3弾『マンガで解決 老人ホームは親不孝？』(2025年刊 https://www.amazon.co.jp/dp/4074621088(https://www.amazon.co.jp/dp/4074621088))とラインナップを広げてきました。

ある日、突然当事者に。親の介護と認知症、そしてお金の問題。「困った！」を解決できる、最新情報と専門家のアドバイスを掲載

第１弾『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』より

誰もが初めての経験となる、老親の問題。つい先延ばしにしがちで、何の知識もないまま当事者になることも珍しくありません。

長年、人々の暮らしを支える情報を提供しつづけてきた主婦の友社は、近年この老親の問題にも積極的に取り組んできました。

「親の困ったをマンガで解決するシリーズ」は全3冊。実体験マンガとテーマごとに専門家の解説と最新情報を過不足なく紹介しているので、親の問題の入門書として最適です。

【プロフィール】

第2弾『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』より第3弾『マンガで解決 老人ホームは親不孝？』より

■著者：上大岡トメ（かみおおおか とめ）

イラストレーター

東京生まれ、横浜（上大岡周辺）育ち。現在は山口県在住。１級建築士、ヨガインストラクターでもある。世の中の難しいことを、わかりやすくマンガとイラストで描くことがお仕事。「日々をきげんよく過ごすこと」が、人生において大事だと思っている。著書『キッパリ！たった５分間で自分を変える方法』は、130万部超のミリオンセラー。『老いる自分をゆるしてあげる。』、『遺伝子が私の努力も才能も決めているの？』（ともに幻冬舎）など著書多数。

■第2弾・監修：杉山孝博

川崎幸クリニック院長

社会医療法人財団石心会理事長。1947年、愛知県生まれ。1973年東京大学医学部卒。患者さんとその家族とともに50年近く地域医療にとり組む。1981年からは公益社団法人 認知症の人と家族の会の活動に参加。認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化や、グループホームなどの質を評価する委員会などの委員や委員長を歴任。『認知症の９大法則 ５０症状と対応策 』（法研）、『認知症の人の心がわかる本 介護とケアに役立つ実例集』（主婦の友社）など、著書、監修書多数。

■第1弾、第2弾・監修：黒田尚子

ファイナンシャルプランナー

ＣＦＰ（R）認定者、1級FP技能士。一般社団法人患者家計サポート協会顧問、消費生活専門相談員資格、ＣＮＪ認定乳がん体験者コーディネーター、城西国際大学・千葉商科大学の非常勤講師。がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力している。千葉県在住。著書に『お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか 「自然に貯まる人」がやっている５０の行動』（日経BP社）、『マンガでわかる お金に人生を振り回されたくないから 超ビギナーが今すぐやること教えてください』（主婦の友社）など多数。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』にも登場。

■第3弾・監修：畠中雅子

ファイナンシャルプランナー

「高齢期のお金を考える会」代表。2002年から始めた高齢者施設の見学は300回を超えるなど、高齢者施設への住み替えについてもくわしく、アドバイスなどを行っている。新聞、雑誌、WEBの記事執筆や、講演会など活躍中。『70歳からの人生を豊かにする お金の新常識』（高橋書店）など著書多数。

【書誌情報】

第1弾

タイトル：マンガで解決 親の介護とお金が不安です

著者：上大岡トメ

監修：黒田尚子

定価：1485円（税込）

判型・ページ数：A5判・208ページ

ISBN：978-4-07-446693-1

発売日：2021年6月刊

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074466937

【楽天BOOKS】https://books.rakuten.co.jp/rb/16731571

※電子書籍あり

第2弾

タイトル：マンガで解決 親の認知症とお金が不安です

著者：上大岡トメ

監修：杉山孝博 /黒田尚子

定価：1595 円（税込）

判型・ページ数：A5判・208ページ

ISBN: 978-4‐07‐454876‐7

発売日：2024 年4月刊

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074548763

【楽天】https://books.rakuten.co.jp/rb/17759012

※電子書籍あり

第3弾

タイトル：マンガで解決 老人ホームは親不孝？

著者：上大岡トメ

監修： 畠中雅子

定価：1760円（税込）

判型・ページ数：A5判・208ページ

ISBN:978-4‐07‐462108‐8

発売日：202５年８月刊

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074621088

【楽天】https://books.rakuten.co.jp/rb/18305601

※電子書籍あり

