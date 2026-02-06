デビュー35周年を迎えるZARDのWOWOW特集が決定！デビュー日2月10日に行なわれる記念ライブの3月独占放送・配信を皮切りに、輝かしい軌跡と坂井泉水の魅力に再び出逢える番組を3カ月連続でお届け！

デビュー35周年を迎えるZARD。2月に東京で行なわれる記念ライブの独占放送・配信を皮切りに、輝かしい軌跡と坂井泉水の魅力に再び出逢える番組を3カ月連続で特集！

株式会社WOWOW

2026年にデビュー35周年を迎えるZARD。ミリオンヒットを記録したシングル曲「負けないで」や「揺れる想い」を筆頭に、口ずさみやすいキャッチーなメロディーと心揺さぶる等身大の歌詞が融合した数々の名曲を生み出してきた、J-POP界の伝説的存在である。ボーカル・坂井泉水の逝去から19年となる今もなお、その美しい歌声の記憶が忘れ去られることはない。

WOWOWでは、大阪、東京で2夜限り開催される35周年記念ライブのうち、デビュー日に当たる2月10日に行なわれる東京国際フォーラム公演の模様を、3月に独占放送・配信。4月には、歴代のミュージックビデオとこれまでに開催された追悼ライブからセレクトした映像集をお送りする。さらに5月は、ゆかりのアーティストや、ZARDを心から愛する著名人の言葉で紡ぐ特別番組をお届け。

ZARDの軌跡を今一度振り返り、名曲の数々と坂井泉水の歌声、紡いだ歌詞に再び出逢おう。

＜番組情報＞

ZARD 35周年記念3カ月連続WOWOW特集

●ZARD 35周年記念ライブ「What a beautiful memory ～forever moment～」

3月20日(金・祝)午後9:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

数々の名曲を送り出したZARD。坂井泉水の歌声と映像、バンドの生演奏がシンクロするデビュー35周年記念ライブから、2026年2月の東京公演を独占放送＆配信！

2025年から2026年にかけて、さまざまな企画でファンを楽しませてきたZARDデビュー35周年イヤー。そのクライマックスを迎える東阪2夜限定の記念ライブから、デビュー日の2月10日に行なわれる東京国際フォーラム公演の模様を独占放送・配信する。

2007年に逝去したボーカル・坂井泉水の在りし日の歌声と映像が、フルバンドによる生演奏とシンクロし、“今”によみがえるスペシャルライブ。ミリオンヒット連発といった記録上の偉業だけでなく、ZARDの名曲は時代を彩るBGMのように、ファンならずとも多くの人々の記憶に刻まれてきた。記念ライブの開催会場は東阪いずれも、ZARDにとって最初で最後となった2004年の全国ツアー「What a beautiful moment Tour」で坂井が訪れた思い出の場所。今回のライブタイトル通り、美しい思い出が“永遠”となる瞬間を心に刻んでほしい。

収録日：2026年2月10日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA

●ZARD LIVE & MUSIC VIDEO HISTORY

4月放送・配信予定

デビュー35周年のZARD。時代を彩ってきた名曲の数々を堪能できるミュージックビデオ集と、これまでの追悼ライブの映像をセレクトしてお届け！

「負けないで」「マイ フレンド」などミリオンヒットを連発し、J-POPの礎を築き上げたZARD。2007年にボーカル・坂井泉水が逝去するまでの活動期間は濃密で、世に送り出した名曲は数知れない。そんなZARDが2026年にデビュー35周年を迎えることを記念し、ミュージックビデオの数々と、これまでの追悼ライブからセレクトした映像をお届けする。

2025年2月10日、35周年イヤー企画の第1弾として発売された3枚組ベストアルバム『ZARD Best Request ～35th Anniversary～』は、ファンによるリクエスト投票の上位35曲を収録。同作がロングセラーとなったことからも不朽の人気ぶりがうかがえる。

時を経ても色あせない名曲の数々と、その歌声同様、儚げな透明感と凛とした芯の強さを兼ね備えた坂井泉水のたたずまいやまなざしに、ぜひ“再会”してほしい。

●ZARD 35th Anniversary Special Program ～What a Beautiful Song～

5月放送・配信予定

人々の心に寄り添うZARDの楽曲たち。それぞれの大切な楽曲や歌詞とは。ゆかりのミュージシャンやZARDを愛する著名人の言葉から、名曲の数々を改めてひも解く。

坂井泉水の透明感あふれる歌声で奏でられる、キャッチーでドラマチックなメロディーと、彼女が紡ぎ出す瑞々しい歌詞は、各時代で人々の心に寄り添ってきた。J-POPのバイブルともいえるZARDの名曲を、ゆかりのアーティストやZARDを心から愛する著名人の言葉でひも解いていく。坂井泉水が紡ぎ出した歌詞も、改めてじっくりと味わう。出演者は決定次第お知らせ。それぞれに寄り添うZARDの楽曲たちに浸れる瞬間にどうぞご期待ください。

