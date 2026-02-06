【雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon】前半メニューなどコラボカフェ詳細を公開！

株式会社スクウェア・エニックス

2026年3月4日（水）から「雅血の陰陽師」のコラボカフェ「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」を開催いたします。




本日、東京会場前半期間のメニュー・予約開始日の詳細情報が発表されました。


皆様のご来店をお待ちしております。



■コラボメニュー


「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」東京会場で前半期間【3月4日(水)～4月6日(月)】に提供するメニューをご紹介いたします。







■特典


「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」東京会場でプレゼントする各種特典をご紹介いたします。





■コラボグッズ


「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」で販売されるグッズラインナップをご紹介いたします。






■ご利用・ご予約方法


「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」は先着予約制となります。


詳細は公式HPをご確認ください。


公式HP：https://miyabichi.motto-cafe.com/





■「雅血の陰陽師カフェ Letter & Moon」開催概要


入場方法 ：先着予約制


※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。



■東京会場


　会期：前半期間2026年3月4日（水）～4月6日（月）


　　　　後半期間2026年4月7日（火）～5月10日（日）


　会場：motto cafe 池袋店


　


■大阪会場


　会期：2026年4月8日（水）～6月14日（日）


　会場：motto cafe 大阪店


　


公式HP：https://miyabichi.motto-cafe.com/


公式X：@SQEX_ComicGoods