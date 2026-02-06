「東京マラソン2026」開催記念限定デザインのリカバリーウェア・アイテムを2月6日（金）～公式オンラインストアにて先行予約販売開始

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、「東京マラソン2026」開催を記念してオフィシャルリカバリーウェアを、VENEX公式オンラインストアにて、本日2026年2月6日（金）より予約販売を開始します。

◆特設ページURL： https://store.venex-j.co.jp/page/tokyo2026(https://store.venex-j.co.jp/page/tokyo2026)

■ランナーのための限定リカバリーウェアが登場

当社は、独自開発のナノプラチナなどの鉱物を練り込んだ特殊繊維「PHT（Platinum Harmonized Technology）」を使用した休養時専用リカバリーウェア・アイテムを展開しており、このたび「東京マラソン2026」のオフィシャルパートナーとして、リカバリーを通じてランナーが最大限の力を発揮できるよう応援しています。

このたび、「東京マラソン2026」の開催を記念し、『リフレッシュ』シリーズ、『リカバリームーヴ』シリーズに限定デザイン2種を施した全8型のリカバリーウェアと、新商品『リカバリーオープントゥレッグ』（限定デザイン）を発売します。VENEX公式オンラインストアにて、本日2月6日（金）より先行予約販売を開始します。

■「東京マラソン2026」オフィシャルパートナーVENEXが掲げるメッセージ

当社では、「東京マラソン2026」に向けてランナーへの応援メッセージ「RUN HARD, RECOVERY HARDER」を掲げています。ランナーが大会や日々のランに向けて「走ること」にストイックに向き合うことをリスペクト・応援するとともに、向き合ったその分「休むこと」にも日頃から本気で取り組むことがパフォーマンスアップにつながることを伝えたい、そんな想いを込めています。

これまで、国内外で活躍するアスリートの休養時間を支え続けてきた当社。日々のワークアウトで心身へ負荷をかけ続け、オーバートレーニングを起こしてしまう前に、十分な休養の必要性について、製品や休養学の考え方を通じて伝えてまいります。

【商品概要】

〈 リフレッシュ 東京マラソン2026モデル 〉

やわらかな伸縮性の高い素材を使用しており、しなやかな生地感のリカバリーウェアです。シンプルなデザインとすっきりとしたシルエットでVENEXのエントリーモデルとして長年愛されています。自宅でくつろぐ時間や、就寝中におすすめです。

デザインは、「東京マラソン2026」のロゴデザインと、VENEXが掲げる応援メッセージ「RUN HARD, RECOVERY HARDER」のデザインの2種類。それぞれ、ショートスリーブロングパンツの上下セットと、ロングスリーブロングパンツの上下セットをご用意しています。

■リフレッシュ ショートスリーブロングパンツセット

東京マラソン2026モデル

24,200円（税込）

■リフレッシュ ロングスリーブロングパンツセット

東京マラソン2026モデル

26,400円（税込）

■リフレッシュ ショートスリーブロングパンツセット

東京マラソン2026メッセージ入りモデル

24,200円（税込）

■リフレッシュ ロングスリーブロングパンツセット

東京マラソン2026メッセージ入りモデル

26,400円（税込）

◆カラー：ブラック

◆組成： ポリエステル84%、ポリウレタン16％

◆サイズ： M・L・XL（ユニセックス）

〈 リカバリームーヴ 東京マラソン2026モデル 〉

ほどよい肉感を持たせながらも手に取った瞬間にもわかる“ふわっと軽い”生地を使用した移動時間のためのリカバリーウェア。やわらかなストレッチ性で動きやすく、段ボール構造のモチっとした感触が特徴です。練習・本番コースまでの往路、遠征時の道中での着用もおすすめです。

デザインは、「東京マラソン2026」のロゴデザインと、VENEXが掲げる応援メッセージ「RUN HARD, RECOVERY HARDER」のデザインの2種類。メンズ・レディースそれぞれジャケットをご用意しています。

■リカバリームーヴ ジップアップフードジャケット

東京マラソン2026モデル (メンズ)

25,300円（税込）

■リカバリームーヴ スタンドカラージャケット

東京マラソン2026モデル (レディース)

20,900円（税込）

■リカバリームーヴ ジップアップフードジャケット

東京マラソン2026メッセージ入りモデル (メンズ)

25,300円（税込）

■リカバリームーヴ スタンドカラージャケット

東京マラソン2026メッセージ入りモデル (レディース)

20,900円（税込）

◆カラー：メンズ：ブラック、レディース：杢グレー

◆組成：ポリエステル100％

◆サイズ：メンズ：M・L・XL、レディース：M・L

〈 アクセサリー 〉

VENEXは、ウェアだけでなく、身体の部位それぞれをポイントケアできるアクセサリーも展開。場所を選ばず、“着替えなくていい”リカバリーアイテムは、ランの前後に使いやすい商品です。

今回の限定リカバリーウェアで新たに登場する『リカバリーオープントゥレッグ』は、膝下から土踏まずあたりまでを覆い、ふくらはぎや足首のケアにおすすめです。また『リカバリークロス＋』は、ブランケットや肩掛け、ひざ掛け、ポンチョ、睡眠時のシーツなど、マルチに活躍するVENEX人気アイテムの一つです。

それぞれ、「東京マラソン2026」のロゴが入った限定デザインとなっています。

■リカバリーオープントゥレッグ 東京マラソン2026モデル

7,700円（税込）

◆カラー：ブラック

◆組成：ポリエステル84%、ポリウレタン16%

◆サイズ：M・L

■リカバリークロス＋ 東京マラソン2026モデル

12,100円（税込）

◆カラー：ブラック、ネイビー

◆組成：ポリエステル90%、ポリウレタン10%

◆サイズ：幅130×丈70cm

◆予約販売開始日： 2026年2月6日（金）

◆予約販売店舗： VENEX公式オンラインストア

◆発送予定日： 2026年2月12日（木）より順次

◆特設ページURL： https://store.venex-j.co.jp/page/tokyo2026

◆お問い合わせ： ベネクスカスタマーサービス 046-200-9288

■「東京マラソンEXPO 2026」に出展。限定商品もブースにて購入可能に

2月26日（木）から2月28日（土）の3日間、「東京マラソンEXPO 2026」は、ランナーから一般の方までどなたでも入場可能な大規模ランニングトレンドショーです。会場には最新のスポーツギア、スポーツアパレルの販売等、多くのデモンストレーションが予定されています。

当社ブースも出展が決定。今回の限定デザインVENEXリカバリーウェアやアイテムを販売、限定ノベルティが手に入るキャンペーンも実施します。

【「東京マラソンEXPO 2026」開催概要】

◆開催期間： 2月26日（木）・27日（金） 10:00～21:00（入場は20:30まで）

2月28日（土） 10:00～18:00（入場は17:30まで）※入場無料

◆会場： 東京ビッグサイト南展示棟（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

https://www.bigsight.jp/

◆公式ウェブサイト： https://www.marathon.tokyo/expo/

◆主催： 一般財団法人東京マラソン財団

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計230万着（2025年12月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/