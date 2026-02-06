＜LOVE BY e.m.＞ TOM and JERRY COLLECTION「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」にて発売

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド『e.m.』を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、2026年2月9日(月)～2月17日(火)、伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6にて開催される「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦～ in ISETAN」にて＜LOVE BY e.m.＞ TOM and JERRY COLLECTIONを発売します。

アニメーションでおなじみの、トムとジェリーのユーモアたっぷりで愛くるしい表情。

画面の向こうから飛び出してきたかのような躍動感あふれるシルエットをジュエリーで表現しました。

身に着けることで、思わず笑顔になってしまうコレクションです。

トムとジェリー × LOVE BY e.m. トム ピアス \13,200 税込

＜LOVE BY e.m.＞ TOM ＆JERRY COLLECTION

大きく口を開けて笑う"トム"の表情を切り取ったピアス。

アニメーションの世界から飛び出してきたかのような躍動感を表現しました！

前後左右、どこから見ても"トム"のシルエットを堪能できるデザインです。

身に着けることで思わず笑顔になるはず。

トムとジェリー × LOVE BY e.m. ジェリー ピアス \11,000 税込

＜LOVE BY e.m.＞ TOM ＆JERRY COLLECTION

後ろを振り返りながら笑う"ジェリー"の表情を切り取ったピアス。

アニメーションでも繰り広げられる、トムとの追いかけっこをイメージした躍動感溢れるシルエットで制作しました。

前後左右、どこから見ても"ジェリー"のシルエットを堪能できるデザインです。

身に着けることで思わず笑顔になるはず。

トムとジェリー × LOVE BY e.m. 描き下ろしイラスト トム チャーム \11,000 税込 ※ストーンはキュービックジルコニアです

＜LOVE BY e.m.＞ TOM ＆JERRY COLLECTION

"トム"のシルエットチャーム。

描き下ろしのイラストではハートで顔を隠していたところを、ジュエリーらしく「宝石」に変えて制作しました。

記念のトロフィーのように自慢げに掲げているトムの表情が愛くるしいデザインです。

お手元のネックレスチェーンに通して、お気に入りのバッグにキーホルダーとしてなどさまざまなカタチでお楽しみください。

トムとジェリー × LOVE BY e.m. 描き下ろしイラスト ジェリー チャーム \8,800 税込 ※ストーンはキュービックジルコニアです

＜LOVE BY e.m.＞ TOM ＆JERRY COLLECTION

"ジェリー"のシルエットチャーム。

描き下ろしのイラストではプレゼントを掲げていたところを、ジュエリーらしく「宝石」に変えて制作しました。

記念のトロフィーのように自慢げに掲げているジェリーの表情が愛くるしいデザインです。

お手元のネックレスチェーンに通して、お気に入りのバッグにキーホルダーとしてなどさまざまなカタチでお楽しみください。

LOVE BY e.m.

人それぞれのLOVEなものひと風景言葉…

答えはない無限に広がる「LOVE」の世界

LOVE BY e.m.はデザイナーがそのとき感じるLOVEをカタチにします。

あなたにとっての「LOVE」は何ですか?

ジュエリーブランド＜e.m./イー・エム＞が運営するブランド＜LOVE BY e.m./ラブ バイ イーエム＞。真鍮やポリエステルレジンなどの素材を中心に、ジュエリーに留まらず、デザイナーがそのとき感じる”LOVE”をカタチにするブランドです。

開催情報

【会期】2026年2月9日(月)～2月17日(火)

【会場】伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6

オンラインストア(https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0125/012552/)

※e.m.伊勢丹新宿店での販売はございませんのでご了承くださいませ