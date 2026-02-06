【初心者向け】第1回 プライバシーマーク内部監査セミナー ～ 準備から実施までを安心マスター ～｜2/12（木）12:00～13:00 開催

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、2月12日(木)12:00-13:00「第1回 プライバシーマーク内部監査セミナー」を開催します。

「そもそも内部監査って何をするの？」「内部監査担当になったけど、何から準備すればいいか分からない…」という方向けに、プライバシーマーク内部監査の目的や役割、準備から実施までの流れ、

押さえておくべきポイントや注意事項を、内部監査のプロが分かりやすく解説します。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/pmark/seminar/pnaibukannsa_0212/

プライバシーマークの運用において、内部監査は欠かすことのできない重要なプロセスです。

一方で、実務の現場からは「内部監査員に任命されたが、何をすればよいのか分からない」「チェックリストを確認しているだけで、これで良いのか不安」「なぜこの監査を行うのか、目的をうまく説明できない」といった声が多く寄せられています。



本セミナーでは、そうした実際によくある「悩み」や「つまずきポイント」を取り上げながら、

内部監査の基本的な考え方から、準備・実施の流れまでを整理し、「いつ・何を・どのように行えばよいのか」という内部監査の“型”を身につけていただくことを目的としています。



第1回となる今回は、内部監査の「準備」と「実施」に焦点を当て、初心者の方でも安心して取り組めるよう、具体例を交えながら分かりやすく解説します。



なお、第2回では、内部監査後に必要となる「報告」や「指摘事項への対応」について解説する予定です（※日程は後日ご案内）。



◎こんな方におすすめ：



・開催概要

- はじめてプライバシーマークの内部監査員を担当することになった方- 内部監査で「何を確認すればよいのか」「どのように行えばいいのか」が曖昧なまま進めている方- チェックリスト中心の形式的な監査から脱却したいと感じている方- 内部監査の流れや考え方を、基礎から整理して理解したい方- 審査でも通用する、内部監査の基本的な“型”を身につけたい方

日時：2026年2月12日（木）12:00～13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：シニアコンサルタント 佐久間 悠矢

内容：

第１部 新任監査員が抱えがちな“よくある5つの悩み”

第２部 悩みを解決する“具体的な事例”と“型”

第３部 振り返り＋次回の学び

第４部 質問

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人