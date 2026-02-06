【LOUNIE（ルーニィ）】45周年を記念して、日本を代表する時計メーカー「セイコー」との初コラボレーション！ブランド初のオリジナルウオッチを2月より発売

アイア株式会社

アイア株式会社が運営するレディースアパレルブランド「LOUNIE（ルーニィ）」（本社 東京都渋谷区／代表取締役 石澤智子）は、ブランド創立45周年を記念し、日本が世界に誇る老舗時計メーカー「セイコー」とのコラボレーションウオッチを2026年2月より発売いたします。LOUNIEにとって、腕時計の展開はブランド史上初の試みとなります。

詳しくはこちら :https://lounie.jp/information/detail?InformationID=1&SEQNO=931

★銀座店にてスペシャルイベント開催！★

2/6（金）、7（土）の2日間限定で、シリアルナンバー「001～030」までをご用意。先着順でお好きな番号をお選びいただけます。（通常は各店順不同での販売）

■コラボレーションの背景：100年の歴史差を超えた「信頼」の共鳴

1981年に誕生したLOUNIEにとって、1881年創業のセイコーは「100歳の先輩」にあたる存在です。歴史の長さは違えど、多くのお客様に支えられ、長く愛されるものづくりを続けてきたメーカーとしての志に深く共感し、今回の企画が始動しました。

知性と品格を兼ね備えたセイコーのブランド観は、自立した女性をサポートするLOUNIEの服作りとも共通しています。近年、若手スタッフが愛用するセイコーの時計に多くのお客様から問い合わせが寄せられたことも、今回の「LOUNIE初の時計」制作を後押ししました。

■デザインのこだわり：スタッフ全員参加で作り上げた「LOUNIEらしさ」

今回のデザインは、本部の企画担当だけでなく全国のショップスタッフも参加し、お客様のニーズや洋服とのマッチングを追求しました。

・洗練されたバイカラー: シルバーとゴールドのコンビカラーを採用。手元を華やかに演出し、手持ちのアクセサリーやジャケットのボタンの色を選ばずコーディネートが可能です。

・特別なディテール: ヴィンテージ感漂うローマ数字のインデックスを採用し、「12」の部分にはLOUNIEのロゴ「LN」を配置。裏蓋には「LOUNIE 45TH」の記念刻印が施されています。

・知性を宿すカラー: 時計の針には深いネイビーを採用。自立した女性の知性と優雅さ、凛とした佇まいを表現しました。

新生活や転職、復職、異動など、ステージが変わる2月の発売に合わせて、身につけるだけで「スイッチ」が入るような、毎日に寄り添う「相棒」を目指しています。

■ギフトにも最適なスペシャルBOX：グラフィックデザイナー小林一毅氏が担当

45周年を記念した特別なパッケージは、新進気鋭のグラフィックデザイナー小林一毅氏が手掛けました。

・デザインコンセプト: 「LOUNIE号＝船」という45周年ロゴのコンセプトを継承。白いBOXの側面に施された三角と半円のカットは、それぞれ船の「帆」と「船底」を表現しています。

・ポジティブな配色: カットから覗く鮮やかなライムグリーンは、LOUNIEらしいポジティブなエネルギーを象徴。海や雲の中を旅する「LOUNIE号」のストーリーを感じさせるデザインは、大切な方へのギフトにも最適です。

■商品概要

・商品名： SEIKO Exclusive Model for LOUNIE

・販売価格：税込\49,500

・発売開始： 2026年2月6日（金）

・展開： 全国のLOUNIE店舗、公式オンラインストア

・仕様： クオーツ、メタルバンド、45周年記念刻印入り、スペシャルBOX付

小林一毅（こばやし いっき）氏 プロフィール

1992年滋賀県生まれ。グラフィックデザイナー。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ本部を経て独立。JAGDA新人賞など受賞多数。

LOUNIEについて

1981年に誕生。自分を賢く演出し、おしゃれを存分に楽しみたい女性をターゲットに、上質な素材感と洗練されたスタイルを提案し続けています。2026年にブランド創立45周年を迎えます。

[URL：https://lounie.jp/ ]