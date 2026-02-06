プーマが3日間合計約8,000人を超えるアスリートが参加した「AirAsia HYROX 大阪」大会をサポート！HYROX向けシューズの展示や体験施策を通じ、大会の熱気を後押し

プーマ ジャパン株式会社

プーマは、2026年1月30日（金）から2月1日（日）までの3日間、インテックス大阪にて開催されたフィットネスレース「Air Asia HYROX 大阪」大会を、パートナーブランドとしてサポートしました。前回の横浜大会から開催規模を拡大し、3日間にわたって実施された本大会には、約8,000人のアスリートが参加、ランニングとファンクショナルトレーニングを融合したレースを通じて、会場は熱気に包まれました。プーマはブースを出展し、HYROX向けシューズの展示、オリジナルタトゥーシールとチアボード配布、フォトブースなどを通じて、大阪大会の盛り上がりを後押ししました。

パートナーブランドとして大会を盛り上げたプーマの取り組み

プーマは会場内にブースを設け、競技者や観戦者が気軽に立ち寄れる体験型の空間を展開しました。ブース内では、応援用チアボードやタトゥーシールの配布、フォトブースを実施し、レースを観る・応援する楽しさを共有する場として多くの来場者で賑わいました。また、ブース内では発売に先駆けて、初のHYROX仕様の競技用シューズ「DEVIATE NITRO(TM) ELITE HYROX（ディヴィエイト ニトロ エリート ハイロックス）」を展示。ランニングとファンクショナルトレーニングを繰り返すHYROX競技の特性を想定したモデルとして、来場者の関心を集めました。

出場者コメント：ペアで挑むHYROXの魅力

ウィメンズダブルスカテゴリーで出場したMASAMIさんとSARAさんは、ペアで挑戦するHYROXならではの楽しさを語りました。MASAMIさんは、「横浜大会に続いて2回目の参加でしたが、今回も本当に楽しかったです。友人と同じタイミングで出場し、同じきつさを共有しながら楽しめるのがHYROXの魅力だと感じました」とコメント。HYROXを通じて仲間が増え、コミュニティが広がっていることも魅力のひとつだと語っています。

左からSARAさん、MASAMIさん

またSARAさんは、「2人で戦略を考えながら、会話をしつつ進められる点がとても面白かったです。笑いながら参加できて、次回もぜひ挑戦したいと思います」と、ペアでの参加ならではの体験を振り返りました。2人はレースにおいて「DEVIATE NITRO(TM) 4 HYROX」を着用。ランとワークアウトを繰り返すHYROXの特性において、安定した接地感やグリップ性が印象的だったと語っています。

出場者コメント：初挑戦で感じたHYROXの楽しさ

メンズダブルスカテゴリーで出場したTATSUYAさんとRYOTAさんは、今回がHYROX初挑戦。TATSUYAさんは、「新しい挑戦をしたいと思って参加しました。HYROXを目標にすることで、これまで行っていたトレーニングの意味がより明確になり、モチベーションも高まりました」とコメント。RYOTAさんも、「マラソンとは違った楽しさがあり、ワイワイと楽しみながら挑戦できるのがHYROXの魅力だと思います。運動を始めたい人にとっても、踏み出すきっかけになる大会だと感じました」と語っています。

左からRYOTAさん、TATSUYAさん

また、2人はレースにおいて「DEVIATE NITRO(TM) 4 HYROX」を着用。TATSUYAさんはシューズについて、「フィット感がとても良く、足にしっかり馴染んでくれる感覚がありました」と語り、初挑戦のレースにおいても安心感を持って臨めたと振り返りました。RYOTAさんも、「ランにも適しているし、レース強度が高い場面やワークアウトにも非常に合っていると感じました」とコメント。HYROX特有の“走る・動く”を繰り返す競技特性において、バランスの取れた履き心地が印象的だったと語っています。

出場者コメント：プロカテゴリーで挑むHYROX

今回で5回目の出場となるラルフさんは、メンズプロシングルカテゴリーでレースに臨みました。「HYROXは、初心者からプロまで年齢に関係なく楽しめる競技。ぜひ多くの方と一緒に盛り上げていきたいです」と語りました。

ラルフさんは、今回、発売に先駆けてレースで「DEVIATE NITRO(TM) ELITE HYROX」を着用し、特にプッシュ動作における高いグリップ力が印象的だったと語っています。その結果、メンズプロカテゴリーの年齢別部門で2位を獲得しました。

出場者コメント：チームリレーで挑むHYROX

男女混合チームリレーに出場した、たむじょーさんは、レースに向けた準備や戦略について次のように語りました。「前回の大会ではワークアウトパートで差をつけられたので、今回はランを中心に強化してきました。チームリレーでは後半に疲労が出やすい分、焦らず冷静にレースを進められるかが勝負どころだと思っています」とコメント。また、チームで力をつなぐリレー形式ならではの戦略性についても触れ、コンディション管理とペース配分の重要性を意識してレースに臨んだと振り返りました。

【HYROX 大阪大会 開催概要】

HYROXは、ランニングとファンクショナルトレーニングを組み合わせた競技フォーマットを特徴とするフィットネスレースです。2024/25シーズンには世界で74大会が開催され、65万人以上が参加しました。2025/26シーズンには100大会以上の開催が予定されるなど、フィットネスコミュニティの広がりとともに、世界的に注目を集めています。

大会名：AirAsia HYROX Osaka（HYROX 大阪大会）

開催期間：2026年1月30 日（金）～ 2月1 日（日）

会場：インテックス大阪

住所：大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102

〈プーマ ブース＞

ブース内ではチアボード、タトゥーシールの配布、フォトブースを実施する他、新作のHYROX ELITE シューズを展示。

〈商品詳細〉

商品名：ディヴィエイト ニトロ エリート HYROX

希望小売価格：29,700円（税込）

商品番号：312959/312960（ウィメンズ）

カラー：01

商品名：ディヴィエイト ニトロ 4 HYROX

希望小売価格：23,100円（税込）

商品番号：312906/312905（ウィメンズ）

カラー：01

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。