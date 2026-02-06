エスエスケイがロイシュでガンバ大阪の一森純選手と個人契約！

株式会社エスエスケイ

株式会社エスエスケイは、日本国内で販売代理店を務めるキーパーグローブのreusch（ロイシュ）で、ガンバ大阪の一森純選手と個人契約を締結。一森選手はロイシュのGKグローブを着用し、商品開発にも携わります。

遅咲きの守護神

株式会社エスエスケイは、日本における販売代理店を務めるロイシュで、一森純選手とスポンサーシップ契約を締結。GKグローブの提供を通して一森選手のプレーをサポートします。一森選手は商品開発面でのアドバイスに加え、日本におけるブランドのPR活動に参画します。

2014年、関西学院大学を卒業した一森選手は、当日JFLだったレノファ山口に入団。山口でJ3とJ2と2度の昇格に貢献すると、ファジアーノ岡山（当時J2）に移籍し、2020年からガンバ大阪へ。ガンバでは絶対的守護神といわれた東口順昭選手の控えに。

2023年シーズン途中に横浜F・マリノスに期限付き移籍すると、31歳にして初めてJ1での正ゴールキーパーの座をつかみました。2024年、ガンバ大阪復帰後は、ガンバでもレギュラーとしてプレー、遅咲きの守護神とも呼ばれる。

フィット感やグリップが魅力

一森選手がロイシュのキーパーグローブを手にしたのは、10数年愛用していたグラブの供給が難しい状況になったアクシデントがきっかけ。ガンバ大阪のオフィシャルパートナーを務めるヒュンメルの販促担当者が、同じ株式会社エスエスケイが販売代理店を務めるロイシュを紹介。中学生以来でロイシュのグローブを試してもらうことになりました。

シーズン途中でのメーカーチェンジということもあり、「最初はやはり、違和感がありました。でも、使い続ける中で、フィット感やグリップに魅力を感じています」という。ロイシュでは、天候や用途、グラウンドに合わせて様々なモデルがありますが、一森選手は、「少しでもディテールが変わるのが嫌で、同じものを使い続けたい。晴れでも雨でも、スパイクとグラブは同じものを使うタイプです」とこだわりを披露。

2025年シーズン、明治安田J1リーグ第36節のヴィッセル神戸戦は雨が降り、ピッチも滑りやすいコンディションでのHOMEゲームとなった。「この日も自信を持ってクロスをキャッチしに行けました。キャッチしたときの手のフィーリングが良かったのでテンションも上がりましたね」と雨の日でもプレーしやすいと話す。

2025年シーズン途中よりロイシュグを使い始めた一森選手は、キャッチングに必要な部位に粘着加工を施した全天候モデル「アトラクト ゴールドＸ グループリント」を着用。明治安田J1百年構想リーグ、およびAFCチャンピオンズリーグ2 2025/26でロイシュグローブを着用してプレーします。

一森純選手について

1991年7月2日生まれ、大阪府出身。182cm/77kg。

関西学院大学を卒業後、2014年にレノファ山口FCでプロデビュー。ファジアーノ岡山、ガンバ大阪、横浜F・マリノス（期限付き）でプレーし、2024年にG大阪復帰。遅咲きの守護神として知られ、予測力とセービングに定評がある。

【Official Instagram】https://www.instagram.com/jun.ichimo/

【Official X】https://x.com/jun_chimo

reuschについて

イタリアのグローブメーカーreusch（ロイシュ）は、1934年に誕生。1972年にアルピニスト用のスキーグローブで成功し、翌年西ドイツ代表の伝説的なGKゼップ・マイヤーの協力を得て、手のひらにラテックスを採用したキーパーグローブを開発。スキーとサッカーにおけるグローブ市場では、それ以来、トップアスリートや協会との緊密な関係と最新テクノロジーとの融合で、アスリートの期待に応える専用グローブをつくり続けています。日本では、株式会社エスエスケイが販売代理店を務めています。