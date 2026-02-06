Z世代の未来を拓く経済メディア「Future Leaders Hub」、経営のプロがZ世代起業家の悩みに本気で向き合う新コンテンツ『Special Mentor』を始動！

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、弊社が企画運営に携わる株式会社扶桑社(本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史)のZ世代向け新経済メディア「Future Leaders Hub」が、経営のプロフェッショナルによる実践的な対談コンテンツ『Special Mentor（スペシャルメンター）』を新たに始動したことをお知らせします。

本企画は、Z世代経営者が抱えるリアルな悩みを経営のプロにぶつける「壁打ち」の場です。対話を通じて事業構想の解像度を飛躍的に高め、成功を加速させる「次の一手」を導き出すことを目的としています。

youtubeにて、動画コンテンツとしても公開しております。

https://www.youtube.com/@futureleadershub_TV

『Special Mentor』のコンセプトと背景

『Special Mentor』は、単なるアドバイスの提供に留まらず、若手起業家の「駆け込み寺」であり、「実践的な学び舎」となることを目指しています。

コンテンツの最大の特徴は、「経営のプロと本気の壁打ち」という形式です。挑戦者が自身の人生のゴール、ビジネスのゴール、そして事業の核となる「誰に」「何を」「いくらで」売るのかという本質的な問いをプロにぶつけ、その場でフィードバックを受けることで、事業計画を徹底的に磨き上げます。この挑戦のプロセスをコンテンツとして公開することで、視聴する多くのZ世代に勇気とインスピレーションを与え、次世代リーダーの育成に貢献します。

■メンターのご紹介

株式会社サクラサク 代表取締役社長 山崎 伸治（やまさき しんじ）氏

京都大学経済学部卒業後、長銀、米系大手戦略コンサル、ベイン＆カンパニーを経て起業し、上場を経験。現在は有名大企業の経営顧問を15社歴任するかたわら、25社以上のスタートアップに投資・成長支援を行うなど、“経営のプロフェッショナル”として活躍。

山崎氏 コメント

人口減少期にある日本の国力維持には、経営者の「ビジネス戦闘力」の向上が必須です。

「カリスマ経営参謀」として多くの企業を成功に導いた私が、実戦で磨き上げた「経営技術」を若手経営者の皆さんにお伝えし、社会性、独自性、経済性を満たした、日本の未来に繋がる事業を共に創り上げていくことを楽しみにしています。

公式 X(https://twitter.com/@jiyuusan0417)

公式 Instagram(https://www.instagram.com/jiyuu.san)

Facebook(https://www.facebook.com/shinji.yamasaki.75)

サクラサクHP(https://sakurasaku.bz/)

■ Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）媒体内容

「Future Leaders Hub」は、「Z世代の未来をつくる新しい経済メディア」をコンセプトに、ビジネスに興味のあるZ世代や就職活動を控える学生をメインターゲットとしています。WEBマガジンを主軸に、ビジネス誌の創刊や、フジテレビ公式YouTubeチャンネル「#シゴトズキ」との共同プロデュースによる映像コンテンツなど、多角的な展開を通じて、次世代リーダーの育成を目指しています。

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20 代、特に学生がメインターゲット

展開：WEB マガジン＆ビジネス誌の創刊

公開日：2025 年 10 月 31 日（金）

サイト URL：https://flh.jp/

公式 X：https://x.com/flh_official/

■ 株式会社アナログPR 会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアと WEB とオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する PR 会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

■ 会社情報

社名：株式会社アナログ PR

設立：2011 年 3 月 10 日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR 事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布 2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/