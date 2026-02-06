昨年大好評だった『Hazbin Hotel』 POP-UP SHOP開催決定！

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）にて、『Hazbin Hotel』（ハズビン・ホテル）アパレルアイテムと雑貨を取り扱うPOP-UP SHOPを開催します。

■■開催情報■■

開催期間：2026年2月21日(土)～3月8日(日)

開催場所：有楽町マルイ8F イベントスペース「SPACE5」

営業時間：11:00~19:00

※施設の営業時間とは異なります。

【２月21日(土)・2月22日(日)のご入場について】

多くのお客さまのご来場が予測される為、2月21日(土)・2月22日(日)のご入場は

LINEアプリを使用した当日抽選入場を実施させていただきます。

ご入場に関する詳細はこちら＞

https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=140698&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=140698&article_type=sto)

【2月23日(月・祝)以降のご入場について】

開店時よりフリー入場を予定しております。直接イベントスペースまでお越しください。

なお、混雑状況に応じてLINEアプリを利用したデジタル整理券配布などの入場制限を実施させていただく場合がございますので予めご了承ください。

ご案内に関して変更等があった場合は、マルイHP及び「有楽町マルイ アニメイベントX(https://x.com/marui_yurakucho)(@marui_yurakucho)」にてご案内いたします。

※近隣施設のご迷惑となりますので、深夜・早朝からのご集合はご遠慮ください。

※掲載内容は予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■■商品情報■■

▼BLACK BALLOON MARKETオンラインショップでも同日発売予定！

BLACK BALLOON MARKETオンラインショップはこちら(https://blackballoon.market/)

※オンラインでお買上のお客様へは特典のプレゼントはございません。予めご了承ください。

■新作情報

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） THE VEES Tシャツ』

Price:\4,400 (税込)

Back styleFront

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） アラスター バックプリント プルパーカー』

Price:\6,600 (税込)

『Hazbin Hotel（ハズビン・ホテル） バスタオル』

Price:\4,400 (税込)

※オンラインショップでの新商品の販売はPOP-UP SHOP開催同日（2026/2/21～）になります。

ご了承ください。

■■お買上抽選会■■

期間中、イベント会場でのお買上金額税込4,000円ごとに1回、『Hazbin Hotel』グッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

さらに！

エポスカードでご精算または、ご提示で現金払いのお客さまは1会計につき「プラス1回」ご参加いただけます。

＜景品内容＞

A賞：ビッグアクリルスタンド（全5種）

B賞： ステッカーコンプリートセット

C賞：ステッカーランダム1枚（全6種）

※景品は予告なく変更する場合がございます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※レシートの合算・お会計の分割はいたしかねます。

※抽選会はお買上当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品の転売・譲渡は固くお断りいたします。

※エポスカードはご提示であってもご本人さま以外ご利用いただけません。

※エポスカードは、当日の新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※エポスカードのご提示の場合、現金払いのみとさせていただきます。

※抽選会景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。

■その他お知らせ

▼お並び情報・完売情報・その他ご案内に関してはコチラ 新宿 マルイ アニメイベント X(https://twitter.com/marui_shinjuku)

▼Hazbin Hotel公式サイト(https://hazbinhotel.com)

▼マルイが運営するキャラ・アニメ・ゲーム系 イベント公式X「マルイノアニメ」(https://twitter.com/marui_anime)

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご容赦ください。

■BLACK BALLOON MARKETとは

BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。



Official EC Store: https://blackballoon.market/

X: https://x.com/BlackBalloon_mt

Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)

- 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー

【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12

【代 表】代表取締役社長 赤木 政一

【URL】https://www.caitac-family.com/

【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲