開催決定！ENA KPOP UP CHART SHOW　: GIRLS EVOLUTION

株式会社ライズコミュニケーション

来る3月7日（土）に横浜BUNTAIにて、『ENA KPOP UP CHART SHOW : GIRLS EVOLUTION』の開催が決定しました！

ENAは、さまざまな人気番組やコンテンツを保有する韓国のケーブルテレビチャンネルで、KPOP UP CHART SHOWはポップアップ形式の月間音楽チャートショーです。今回は番組を飛び出し、各アーティストが日本でそれぞれの魅力を爆発させます。

『Girls Evolution』と題した今回出演は、多国籍メンバーで構成されたグローバルグループで、圧倒的なパフォーマンス力で世界中のファンを魅了するKep1er、独自のストーリーテリングと高い音楽性と緻密に構築された世界観と完成度の高いパフォーマンスで、唯一無二の存在感を放つBilllie、エネルギッシュなパフォーマンスと高い完成度で、急速に注目を集め次世代K-POPシーンを担う存在として期待を集めるUNIS、さらに、独自の感性と表現力で存在感を放つヴィジュアル系ガールズバンドのAlice Syndromeも出演します！

本公演は、長年にわたり海外公演の企画を手がけてきたCustom Packing Companyが主催・運営します。

Custom Packing Companyは、プリペイドカードを組み込んだチケットシステムを基盤とし、公演鑑賞にとどまらず、ファンに新たな体験を提供するコンテンツ・プラットフォーム企業です。

特に今回の横浜BUNTAIでの公演を契機に、海外ファンを対象としたグローバル公演プラットフォームアプリ「Key:N」を、本格的に周知していく予定です。

「Key:N」は、チケット情報を単なる消費情報として扱うのではなく、アーカイブとして保存し、思い出として残すことができるサービスで、海外公演の日程、チケット情報、公演関連コンテンツを一元的に確認できるよう設計されたプラットフォームです。

Custom Packing Companyの関係者は、「公演終了後もファンの体験が続くようにすることが、Key:Nの核となる価値」とし、「今回の横浜公演は、K-POP公演とデジタルファン体験が融合した事例になる」とコメントしています。

チケットは、VIP席・一般指定席の2種となり、VIP席は、終演後の出演アーティストによるお見送り会、さらに本公演の未公開写真・映像をご覧いただけるKey:Nカード付となっています。

異なる色とスタイルがつながる、K-POPガールズアーティストたちの多彩なステージを一堂に会して楽しめる特別な時間。最高のパフォーマンスで競演するこの『ENA KPOP UP CHART SHOW : GIRLS EVOLUTION』に是非ご期待ください！

★チケットはオフィシャル先行受付が、2/7（土）10:00～スタート！

→特設サイト https://ticketstage.jp/kpopup

―公演概要―

〔タイトル〕 ENA KPOP UP CHART SHOW : GIRLS EVOLUTION

〔公演日〕 2026年3月7日(土)

〔会場〕 横浜BUNTAI （神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

〔開場/開演〕 開場 16:00/開演 17:00

〔出演者〕 Kep1er / Billlie / UNIS / Alice Syndrome

〔チケット代〕◆VIP席：14,800円（税込）

【特典】 終演後お見送り会

Key:Nカード（フォトカード）付

◆一般指定席：10,800円（税込）

※4歳以上有料、3歳以下入場不可

〔主催〕 Custom Packing Company（CPC）

〔協力〕 ENA

〔制作〕 RISE Communication

〔お問い合わせ〕 information@risecom.jp

〔特設サイト〕 https://ticketstage.jp/kpopup

〔RISE X〕 https://x.com/risecomofficial

―チケット販売スケジュールー

◆オフィシャル先行(抽選) 2月7日（土）10:00~2月10日（火）23:59

◆プレイガイド先行(抽選) : 2月12日（木）10:00~2月15日（日）23:59

◆プレイガイド先行(先着) : 2月17日（火）18:00~3月3日（月）23:59

◆一般(先着) : 3月4日（水）10:00~