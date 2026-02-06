DGSHAPE、義歯用ジェッティング方式3Dプリンターの開発を加速　～IDS 2025での参考出展を経て、設計改良を進行中～

ローランド ディー.ジー.株式会社

グローバルに広告・看板用インクジェットプリンターや3次元ものづくりツールを製造・販売するローランド ディー.ジー.株式会社（本社：静岡県浜松市、代表取締役 社長執行役員 CEO：田部耕平）は、歯科用ミリングマシンの販売を手掛ける子会社DGSHAPE（ディージーシェイプ）株式会社（以下DGSHAPE）が歯科補綴物製造のデジタル化を推進する次世代ソリューションとして、義歯用ジェッティング方式3Dプリンターの開発を加速していることをお知らせします。

本製品は、2025年3月にドイツ・ケルンで開催された世界最大級の歯科展示会「IDS 2025」にて参考出展し、来場者から非常に高い評価と貴重なフィードバックをいただきました。

これらのご意見を反映し、現在は材料強度や審美性、造形効率の改善を含む設計改良を進めています。ジェッティング方式を用いた複数色・複数材料同時出力により、義歯ベースと人工歯を一体化したモノリシック構造の義歯造形を実現し、歯科技工所の生産性向上と品質確保に寄与します。

本プロジェクトは、当社が培ってきた高精度インクジェット技術、歯科材料開発においての信頼、実績を誇る株式会社ジーシー、そしてDGSHAPEが歯科補綴物分野で培ってきた精密な3D加工技術を融合させることで、歯科業界における新たな価値を創出し、より高い信頼性と臨床適合性を確保した製品を共同開発しています。

加えて、特に先進国においては歯科技工士の高齢化・減少が進み、超高齢社会にともない義歯需要が高まっています。こうした課題に対応するため、DGSHAPEはデジタル化による効率化と品質向上を通じて、歯科業界に貢献してまいります。

DGSHAPEは、2027年の市場投入を目指し、薬事対応や臨床評価の準備を進めるとともに、歯科業界の持続的な成長を支える革新的な製品開発を続けてまいります。

DGSHAPEプリンター（試作機）で造作した全部床義歯

ローランド ディー.ジー.株式会社は「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、誰もが手軽に表現やものづくりを行えるデジタルソリューションを通じてより豊かな社会の実現を目指します。主力製品の業務用インクジェットプリンターは、広告・看板からインテリア装飾まで幅広いビジュアルコミュニケーション用途で活用されています。また、個人のニーズに合わせたグッズのパーソナライズや、少量多品種のカスタマイズ生産を実現するプリンターやカッティングマシン、3Dものづくり製品などにより、デジタルファブリケーションの新しい可能性を開拓しています。近年では、プリント業務の生産性向上を実現するコネクテッドサービスや、独自のシステムで中小製造業の生産現場を改善するクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションの推進に積極的に取り組んでいます。

