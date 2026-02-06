プリペアード 迷惑電話対策機能を持つPLATIAIIIなどセキュリティ対策・インフラ商材の販売代理店様を大阪府で募集開始

■背景と目的

株式会社プリペアード

迷惑電話や不審な発信による業務妨害、セキュリティリスクに悩む法人が増加しています。

株式会社プリペアード（本社：東京都中央区、代表取締役：上戸 慧一）は、こうした課題に対応する製品として、迷惑電話対策機能を備えた「PLATIAIII」をはじめとする通信インフラソリューションを展開しています。

このたび、地域密着型の販売パートナーとの連携を強化するため、大阪府にて新たな販売代理店様の募集を開始しました。

■PLATIAIIIについて

PLATIAIIIは、法人向けに開発された多機能電話機で、以下のような迷惑電話対策機能を搭載しています。

・迷惑・詐欺電話の発着信を自動検知・ブロック

・不審な番号に対して着信時に警告を表示

・通話ログおよび自動録音によるトラブル時の備え

・外部通信制限などネットワーク連携によるセキュリティ強化

これらの機能により、詐欺や悪質な営業電話への対応はもちろん、従業員・顧客双方の安心・安全にも貢献します。

■その他の提供商材（一部）

・迷惑なサイバー攻撃を遮断する純国産セキュリティ「NetStable」

・エンドポイント保護に対応したセキュリティ機器「GE2000」

・故障時も翌日対応可能な法人向けPCレンタルサービス

・迷惑対策にも有効な次世代Wi-Fi6対応ネットワークソリューション

・エアコン節電装置「アール・リフレッシャー」

■募集の概要

・募集エリア：大阪府

・対象商材：迷惑電話対策機器、クラウドPBX、ネットワークセキュリティ機器、法人向けITインフラ全般

・対応形式：紹介／販売いずれにも対応（営業同行・技術支援あり）

・対象者：法人・個人問わず、IT商材に精通した方や地場企業との取引基盤をお持ちの方を歓迎

■パートナー支援体制

・製品研修・営業マニュアルの提供

・導入後の保守・トラブル対応は当社にて一括対応も可能

・成果に応じた柔軟なインセンティブ制度あり

■今後の展開

プリペアードでは、「迷惑電話」や「情報漏洩」といった法人の通信・情報課題に対し、安心・安全なインフラ環境の構築支援を強化しています。

今後もPLATIAIIIをはじめとする高機能商材の普及と、全国にわたる信頼できるパートナー様との協業を積極的に進めてまいります。

■会社概要・お問い合わせ先

《会社名》 株式会社プリペアード

《所在地》 株式会社プリペアード 本社所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座４丁目14-11

《代表取締役》上戸 慧一

《設 立》 2021年

《事業内容》 オフィス機器コンサルティング・WEBソリューション・オフィス経費削減・環境商材・ネットワークサービス・保守メンテナンス・オフィス移転、開設

《ＵＲＬ》 https://prepared.co.jp/ (https://prepared.co.jp/)

《アクセス》 https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6 (https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6)

《問い合わせ先》

TEL：03-6810-9032

e-mail：info@prepared.co.jp

リリースに関する報道お問い合わせ先：

株式会社プリペアード 担当：柴山明久

TEL：03-6682-3067

e-mail：info@prepared.co.jp