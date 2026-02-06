プリペアード 迷惑電話対策機能を持つPLATIAIIIなどセキュリティ対策・インフラ商材の販売代理店様を大阪府で募集開始

株式会社プリペアード


■背景と目的


迷惑電話や不審な発信による業務妨害、セキュリティリスクに悩む法人が増加しています。


株式会社プリペアード（本社：東京都中央区、代表取締役：上戸 慧一）は、こうした課題に対応する製品として、迷惑電話対策機能を備えた「PLATIAIII」をはじめとする通信インフラソリューションを展開しています。


このたび、地域密着型の販売パートナーとの連携を強化するため、大阪府にて新たな販売代理店様の募集を開始しました。


■PLATIAIIIについて


PLATIAIIIは、法人向けに開発された多機能電話機で、以下のような迷惑電話対策機能を搭載しています。



・迷惑・詐欺電話の発着信を自動検知・ブロック


・不審な番号に対して着信時に警告を表示


・通話ログおよび自動録音によるトラブル時の備え


・外部通信制限などネットワーク連携によるセキュリティ強化



これらの機能により、詐欺や悪質な営業電話への対応はもちろん、従業員・顧客双方の安心・安全にも貢献します。


■その他の提供商材（一部）


・迷惑なサイバー攻撃を遮断する純国産セキュリティ「NetStable」


・エンドポイント保護に対応したセキュリティ機器「GE2000」


・故障時も翌日対応可能な法人向けPCレンタルサービス


・迷惑対策にも有効な次世代Wi-Fi6対応ネットワークソリューション


・エアコン節電装置「アール・リフレッシャー」


■募集の概要　


・募集エリア：大阪府


・対象商材：迷惑電話対策機器、クラウドPBX、ネットワークセキュリティ機器、法人向けITインフラ全般


・対応形式：紹介／販売いずれにも対応（営業同行・技術支援あり）


・対象者：法人・個人問わず、IT商材に精通した方や地場企業との取引基盤をお持ちの方を歓迎


■パートナー支援体制


・製品研修・営業マニュアルの提供


・導入後の保守・トラブル対応は当社にて一括対応も可能


・成果に応じた柔軟なインセンティブ制度あり


■今後の展開


プリペアードでは、「迷惑電話」や「情報漏洩」といった法人の通信・情報課題に対し、安心・安全なインフラ環境の構築支援を強化しています。


今後もPLATIAIIIをはじめとする高機能商材の普及と、全国にわたる信頼できるパートナー様との協業を積極的に進めてまいります。


■会社概要・お問い合わせ先


《会社名》　　株式会社プリペアード


《所在地》　　株式会社プリペアード 本社所在地


　　　　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座４丁目14-11


《代表取締役》上戸 慧一


《設　立》　　2021年


《事業内容》　オフィス機器コンサルティング・WEBソリューション・オフィス経費削減・環境商材・ネットワークサービス・保守メンテナンス・オフィス移転、開設



《ＵＲＬ》　　https://prepared.co.jp/ (https://prepared.co.jp/)


《アクセス》　https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6 (https://maps.app.goo.gl/Mee28uiNfKWgxNex6)



《問い合わせ先》


　TEL：03-6810-9032


　e-mail：info@prepared.co.jp



リリースに関する報道お問い合わせ先：


株式会社プリペアード　担当：柴山明久


TEL：03-6682-3067


e-mail：info@prepared.co.jp