【SwitchBot】世界初※ラリーができる自走式AIテニスロボット「Acemate」日本公式サイトにて予約開始。未来のテニス体験を、その手に。

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社 : 東京都渋谷区）は、自律走行型AIテニスロボット「Acemate テニスロボット」の予約販売を本日2026年2月6日（金）から開始します。

Acemateは、単にボールを一定の間隔で打ち出す従来の「球出し機」とは一線を画します。4つのメカナムホイールによる360°全方位への俊敏な移動と、プレイヤーの打球をリアルタイムで解析するデュアルAIビジョンを搭載。返球に反応して自らポジションを取り、実戦さながらのテンポで「生きたボール」を放つ、世界初※のラリーができるAIテニスロボットです。

米TIME誌の「THE BEST INVENTIONS OF 2025」に選出されるなど、世界的に高い注目を集める本製品がついに日本での予約販売を開始。本体20%OFFおよび予備バッテリーのプレゼントをセットにした、先行予約キャンペーンも実施いたします。

※ 2026年1月時点、自社調べ。 量産・市販されているテニス練習機を対象とした比較調査に基づく。自走してラリー練習を行える機能を備えた市販ロボットとして。

【販売情報】

【先行予約キャンペーン】

- 公式価格：349,800円（税込）- 公式サイト： https://switchbot.vip/4bugpIu

本製品の発売を記念し、期間限定でお得な特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間： 2026年2月6日（金）~2026年3月31日（火）

特別価格： 279,840円（税込）※通常価格より20%OFF（69,960円引き）

予約購入特典： 専用バッテリーパック1個（13,800円相当）を無料プレゼント

※本製品は予約販売となります。詳細な発送予定日につきましては、公式サイト内の最新情報をご確認ください。

【製品特徴】

リアルなラリー体験。世界初、ラリーができるテニスロボット

AIと4Kカメラによるデュアルビジョンで放たれた打球を瞬時に読み取り、弾道を精密に予測。4輪のメカナムホイールが、テニスコートを最高秒速約5mという俊敏なフットワークで縦横無尽に駆け巡ります。

最大の特徴は、ただボールを一定間隔で供給するのではなく、あなたの打球に合わせて自ら移動し、そこからボールを打ち出す点にあります。

この一連の自律動作により、従来の練習機では実現できなかった、対人練習に近い臨場感を備えたラリー体験を可能にしました。

記録、分析、アドバイス。AIコーチが練習の質を最大化

AIがリアルタイムでショットの最大/平均速度、ネット通過時の高さ、イン・アウトの判定、着弾点を分析し、アプリに記録。分析したデータに基づき、AIがトレーニングの方向性をアドバイス、テニススキルを次のレベルへと引き上げるサポートをします。

すべてのショットを、自在にカスタマイズ

ボールマシンモードでは、発球の間隔、速度、方向、スピン、全てのショットをカスタマイズでき、あなたの今の課題にぴったりの練習環境を作り出せます。さらに、左右への振り回し、深浅のコンビネーション、ボレー特化など、実戦的なプリセットメニューも充実。ワンタップで本格的なトレーニングを開始でき、最短距離での上達を支えます。

ポータブル設計＆長時間駆動で圧倒的な練習効率

本体両側のロックを解除することで、本体とボールケースを上下に分離可能。トランクにも無理なく収納できます。さらに、スマートフォンからラジコン感覚でロボット本体を操作し、自由に移動させることが可能。コートへの移動も驚くほどスムーズです。1回の充電で約1.5時間※の連続プレーに対応。予備のバッテリーパックと交換すれば、さらに長時間のトレーニングを続けられます。

※ラリーモード：約1.5時間 （ハードコート／10分間の連続ラリー＋5分間のボール回収を繰り返した場合）

※ボールマシンモード：約2時間（ハードコート／ベースラインからの球出しを連続で行った場合）

※レンタルコートにて本製品を使用される際は、施設ごとのルールに従い、事前に管理者へ使用の可否をご確認ください。

「TIME BEST INVENTIONS」について

TIME BEST INVENTIONSは、米国のニュース雑誌『TIME』が毎年発表する企画で、世界をより良く、よりスマートに、そしてより楽しく変えていく革新的な発明品を選出するアワードです。

「TIME BEST INVENTIONS 2025」に選出されたAcemateは、その革新性と新しいテニス体験について紹介されています。

https://time.com/collections/best-inventions-2025/7318507/acemate-tennis-robot/

【製品仕様】

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

