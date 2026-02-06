Ａ１データ株式会社

データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービスなどを展開するエーワンデータ株式会社（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：本田 正）は2026年02月09日（月）、東京の秋葉原に、新たなご相談窓口・受付の拠点となる「秋葉原営業所」をオープンいたします。

■予約不要かつ即日持ち込みに対応

エーワンデータ・リカバリーサービスは、関東圏内において営業拠点3箇所目となる「秋葉原営業所」を2026年02月09日（月）にオープンいたします。

秋葉原営業所はお客様の更なるニーズにお応えするべく、事前予約不要でいつでも持ち込み可能。その場で迅速に、お客様の初期相談にお応えいたします。なお、営業所ではお客様からお預かりした記録媒体の分解や解析は行わず、厳格な管理体制のもと、専用ラボで復旧作業を実施いたします。

秋葉原駅というアクセス性の高い立地を活かし、個人・法人・官公庁など全てのお客様にとって利用しやすいデータ復旧の相談窓口として、これからも邁進してまいります。

■イメージキャラクターの青音エリカちゃんとARSUR《アルスラ》が皆様をお待ちしております

秋葉原営業所では、皆様をサポートするエーワンデータ・リカバリーサービスの看板娘「青音エリカ」とエリカのアシスタントで感情豊かなAIロボット「ARSUR《アルスラ》」が皆様をお迎えいたします。

ぜひ会いに足をお運びください。

■エーワンデータ株式会社 秋葉原営業所概要

- 住所：東京都千代田区外神田6丁目6番1号 斎藤ビル3F- アクセス：JR環状線「秋葉原」駅電気街北口より徒歩12分、東京メトロ銀座線「末広町」駅より徒歩3分- 営業時間：9：00～18：00（土日祝祭日は除く）

▼詳細ページ

秋葉原営業所の詳細はこちらからご確認ください。

https://www.a1d.co.jp/company/akihabara/

■エーワンデータ株式会社について

信頼されつづけてデータ復旧歴No.1、調査費無料、成功報酬のデータ復旧企業

弊社は1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始いたしました。以来、データ復旧歴 No.1、利用したいデータ復旧サービスNo.1、信頼されるデータ復旧サービスNo.1という評価をいただき（※）、データ復旧サービスの老舗として30年以上、累計85,000件超のデータ復旧を手がけています。2007年に国内大手データ復旧企業としては初めて公的セキュリティ認証「ISO27001（ISMS）」も取得しています。

万全のセキュリティ対策と徹底した機密保持体制を構築し、提携パートナー企業は550社を超える圧倒的信頼感から、日本のトップサプライヤーとしての確かな実績を築いています。データ復旧サービスを国内で最初に提供した企業であり、データ復旧に関する知識が豊富な会社として「調査費無料」「高リピート率」「成功報酬」のサービスを展開しています。今後も多様な記憶メディア・OSに対応できる高い技術で高品質かつ迅速なサービスを提供していきます。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）

以上

エーワンデータ株式会社

会社名：エーワンデータ株式会社



創設：2017年（平成29年）1月



代表取締役社長：本田 正



資本金：5,000万円



事業内容：データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービス



本社：〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-3



https://www.a1d.co.jp/