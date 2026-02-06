【53%値引き アマゾンで限定セール】2026最新 Android 16 SIMフリースマホ DOOGEE NOTE56PRO AI機能搭載 次世代スマートフォンは1万頭

深圳市道格创想电子商务有限公司

近年、日本市場ではリモートワークや動画視聴、オンラインコミュニケーションの拡大により、長時間使用に耐えるバッテリー性能や安定した操作性を備えた SIM フリースマートフォンへの需要が高まっている。DOOGEE Note56 Pro は、こうした市場ニーズを背景に、実用性とコストパフォーマンスを重視したモデルとして投入された。

DOOGEE NOTE56PROイメージ図

6.56 インチ大画面と 90Hz 高リフレッシュレートを採用

DOOGEE Note56X Pro は、6.56 インチの高精細ディスプレイを搭載し、90Hz の高リフレッシュレートに対応している。ウェブブラウジングや SNS、動画視聴時において、より滑らかで快適な操作体験を提供する。 日常使用を想定した設計により、通勤・通学から自宅でのエンターテインメント用途まで、幅広いシーンに対応するディスプレイ性能を実現している。

6150mAh 大容量バッテリーによる安心の長時間駆動

バッテリー性能はスマートフォン選びにおける重要な要素のひとつである。DOOGEE Note56X Pro には 6150mAh の大容量バッテリーを内蔵し、省電力設計と組み合わせることで、長時間の連続使用を可能にしている。 外出先での動画視聴やオンライン会議、ナビゲーション利用など、充電回数を抑えたいユーザーにとって、安心して使用できる設計となっている。

大容量メモリ・ストレージと高い拡張性

本製品は、大容量メモリとストレージを備え、アプリの同時利用やデータ保存に余裕を持たせた設計が特徴である。さらに microSD カードによる最大 2TB までの拡張に対応しており、写真・動画・ドキュメントなどの保存ニーズにも柔軟に対応可能だ。 セキュリティ面では、指紋認証および顔認証に対応し、利便性と安全性の両立を図っている。

SIM フリー設計で日本の通信環境に柔軟対応

DOOGEE Note56X Pro は SIM フリー端末として提供され、ユーザーは利用スタイルに応じて通信事業者や料金プランを自由に選択できる。日本市場においてニーズの高い柔軟な通信環境への対応により、幅広いユーザー層の利用を想定している。

