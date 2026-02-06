【2/11開催】落とし物掘り出し物市「findマーケット」をイオンモール川口で初開催！

株式会社find



「落とし物クラウドfind」を提供する株式会社find（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）は、2026年2月11日（水・祝）にイオンモール川口にて、落とし物掘り出し物市「findマーケット」を開催いたします。

◆廃棄されていた“落とし物”が、新たな価値を持って循環

拾得から3ヶ月経過しても持ち主が現れなかった「満期遺失物」は、警察から拾得施設に所有権が移ったのち、廃棄されるケースが一般的です。これらの対応にかかる人件費や廃棄費用は拾得施設の負担となっていました。

こうした背景のもと、findは施設にとっての“負”を“新しい価値”に転換するサービス「findリユース」を2025年9月にローンチ（ https://service.finds.co.jp/find-reuse ）。今回、そのリアルイベントとして、「findマーケット」を開催し、地域の方々へリユースの楽しさを届けます。

◆「findマーケット」イベント詳細- 掘り出し物が見つかる満期遺失物のリユース販売鉄道会社や商業施設で保管されていた、傘・アクセサリー・ファッション小物など、多彩なアイテムを100円（税込）からの特別価格で販売します。※本イベントの売上の一部は、社会貢献活動のため寄付いたします。- お子さまも楽しめるSNSキャンペーン find公式キャラクター「ぐぅがえる」がフォトスポットとして登場。特典：会場の「ぐぅがえる」パネルと写真を撮り、SNSに投稿いただいた方に、オリジナル「ぐぅがえるシール」をプレゼント！（先着順・なくなり次第終了）◆ 開催概要- 日程2026年2月11日（水・祝）10:00～18:00- 場所イオンモール川口（埼玉県川口市安行領根岸3180番地）1F ウエストコートhttps://kawaguchi.aeonmall.jp/- 注意事項商品の返品・交換はお受けしておりません。あらかじめご了承ください。

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容： 「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

公式X：https://x.com/find_otoshimono