ゲーム『ロックマンX』シリーズより、「MDLX ゼロ」可動フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スリー・ゼロ」より、『MDLX ロックマンX ゼロ 可動フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●MDLX ロックマンX ゼロ 可動フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197411&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■MDLX ロックマンX ゼロ 可動フィギュア

【製品情報】

□参考価格：9,350円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：スリー・ゼロ

【サイズ】全高：約125mm(ノンスケール)

【素材】ABS＆PVC＆POM＆PA＆PC＆亜鉛合金＆磁石

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・ゼロバスター形態の前腕パーツ×1(左前腕部もしくは右前腕部と差し替え可能)

・ゼットセイバー×1

・ゼットセイバーブレードパーツ×2

・ゼットセイバーエフェクトパーツ×1

・差し替え式の手首パーツ×3対(開き手×1対、拳×1対、セイバー保持用の手×1対)

・差し替え式の顔パーツ×2(スタンダードフェイス×1、オプションフェイス×1)

原型制作：threezero

本製品は高さ約12.5cm、全身に約36ヶ所の可動ポイントを有するフル可動フィギュアです。ボディには金属およびエンジニアリングプラスチックを用いたフレーム構造を採用し、これにより関節の適度な渋みを実現。小サイズながらも安定した可動とポージングを可能にしています。

MDLX ゼロには差し替え式のゼロバスター形態の前腕パーツが付属し、右前腕部もしくは左前腕部と差し替え可能。その他の武装として、ゼットセイバー本体と差し替え式のブレードパーツが3種類付属します。

表情パーツと手パーツも差し替え式となっており、表情パーツ2種(スタンダードフェイスとオプションフェイス)と手首パーツ3種(拳1対、開き手1対、セイバー保持用の手1対)が付属。さらに足には磁石が内蔵されており、金属の表面に貼り付いて立つことが可能！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：

●MDLX ロックマンX ゼロ 可動フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197411&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ロックマン』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13202&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)CAPCOM

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)