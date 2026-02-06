2026アンバサダー 第4弾発表！2025年に引き続き NGT48さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、NGT48さんに2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

昨年は磯部瑠紅さん・佐藤広花さんプロデュースのコラボドリンクを発売するなど、PR活動に積極的にご参加いただきました。

今シーズンも球場企画等でコラボレーションを予定しています。

2026アンバサダーのご紹介 ※50音順

【PR大使 NGT48さん】

プロフィール

作詞家・秋元康氏プロデュースによる、2015年日本国内に5番目に誕生したAKB48の姉妹グループ。新潟市の中心地・万代にある商業施設「ラブラ２」内の専用劇場で行われる劇場公演をメインに、新潟県内で行われるイベントに出演するなど、地元貢献・地域密着をテーマに活動している。2026年1月には、劇場オープン10周年を迎えた。

コメント

・佐藤海里（さとう かいり）さん

アンバサダーを2年目も務めさせていただくことになりました。

新体制となったチームの魅力や野球の楽しさを、グループとしても個人としても、これからも新潟の魅力とともに多くの方へ発信していきたいです！

・北澤百音（きたざわ もね）さん

今年もアンバサダーを務めさせていただくことになりました。まだまだ勉強中ですが、野球の魅力と新潟の熱さをもっともっとたくさんの方に届けられるよう、全力で応援します。スタジアムを、笑顔と声で盛り上げます！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。