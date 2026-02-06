『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク」より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインの「レーシングミク 2026Ver.」がねんどろいどになって登場。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルレーシング」より、『ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.』を、現在ご案内中です。
●ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197409&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.
【製品情報】
□参考価格：10,000円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：グッドスマイルレーシング
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
≪特典≫
・GSRスポンサーポイント
原型制作：吉田周平
制作協力：ねんどろん
『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク」より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインのレーシングミク 2026Ver.がねんどろいどになって登場です。
表情パーツ：「笑顔」「舌ペロ顔」
オプションパーツ：「ねんどろカー」「ロッドスピーカー」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
●ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197409&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【店舗情報】
