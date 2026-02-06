『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク」より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインの「レーシングミク 2026Ver.」がねんどろいどになって登場。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルレーシング」より、『ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197409&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.




【製品情報】


□参考価格：10,000円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：グッドスマイルレーシング


【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


≪特典≫


・GSRスポンサーポイント



原型制作：吉田周平


制作協力：ねんどろん










表情パーツ：「笑顔」「舌ペロ顔」


オプションパーツ：「ねんどろカー」「ロッドスピーカー」ほか



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) 黒星紅白 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト



【店舗情報】


