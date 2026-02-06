『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク」より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインの「レーシングミク 2026Ver.」がねんどろいどになって登場。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルレーシング」より、『ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.』を、現在ご案内中です。

ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197409)

■ねんどろいど 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2026Ver.

【製品情報】

□参考価格：10,000円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：グッドスマイルレーシング

【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

≪特典≫

・GSRスポンサーポイント

原型制作：吉田周平

制作協力：ねんどろん

『初音ミク GTプロジェクト』専用キャラクター「レーシングミク」より、イラストレーター：黒星紅白氏デザインのレーシングミク 2026Ver.がねんどろいどになって登場です。

表情パーツ：「笑顔」「舌ペロ顔」

オプションパーツ：「ねんどろカー」「ロッドスピーカー」ほか

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) 黒星紅白 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

【店舗情報】

