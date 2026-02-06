TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、ヒロイン「八奈見杏菜」がバニースタイルのフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

●TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197410&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：36,300円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高：約470mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：shimomofu

彩色：菅野貴司

制作協力：DimensionTrace

TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、ヒロインの「八奈見杏菜」がバニースタイルで登場です。

鮮やかなブルーのバニースーツに身を包み、柔らかな表情とポージングが、彼女の魅力を存分に引き出します。

大スケールならではのボリューム感はもちろん、髪の流れや衣装の艶感、網タイツの質感表現など、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりをお楽しみいただけます。

「八奈見杏菜」の新たな一面を楽しめる、ファン必携の逸品です。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

●TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197410&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

【店舗情報】

