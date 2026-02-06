TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、ヒロイン「八奈見杏菜」がバニースタイルのフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
■TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：36,300円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：フリーイング
【スケール】1/4
【サイズ】全高：約470mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：shimomofu
彩色：菅野貴司
制作協力：DimensionTrace
TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、ヒロインの「八奈見杏菜」がバニースタイルで登場です。
鮮やかなブルーのバニースーツに身を包み、柔らかな表情とポージングが、彼女の魅力を存分に引き出します。
大スケールならではのボリューム感はもちろん、髪の流れや衣装の艶感、網タイツの質感表現など、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりをお楽しみいただけます。
「八奈見杏菜」の新たな一面を楽しめる、ファン必携の逸品です。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア
(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会
