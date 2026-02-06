アスミック・エース×ちるちる編集部×スターツ出版文庫×BeLuck文庫共同企画「怖いけど尊い」青春ホラーBLコンテスト開催！

アスミック・エース株式会社

アスミック・エース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：牟田口 新一郎、以下アスミック・エース）は、スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地 修一）が刊行する「スターツ出版文庫」「BeLuck文庫」と、ＢＬ情報サイト「ちるちる」を運営する株式会社サンディアス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井出 洋）と共同し、青春×ホラー×ラブロマンスを掛け合わせた、まったく新しい共同小説コンテストを開催いたします。

『ボーイズライフ部門』と『ボーイズラブ部門』の2部門で、小説投稿サイト「ノベマ！」にて2月6日（金）から募集を開始しました。審査員としてアスミック・エースも参加し、大賞受賞作はスターツ出版より書籍化確約、アスミック・エース賞受賞作は映像化検討、ちるちる賞受賞作は朗読劇化検討となります。

【コンテスト概要】

恐怖や不安のなかだからこそ育まれ、より際立ち、揺らがない、絶対的な絆をもつ２人――。

「極限状態のなかだからこそ、尊い関係性が光る物語」をたくさんお待ちしています。

青春ホラーBL大賞

・応募期間：2026年2月6日(金)17:00～2026年5月15日(金)17:00

・結果発表：2026年7月下旬予定

・応募資格：不問（プロ、アマチュア、年齢等一切問いません）

・募集部門：ボーイズライフ部門／ボーイズラブ部門

・賞の構成：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92390/table/15_1_8b860335e756829fedf64ddbbcd2be34.jpg?v=202602060651 ]

・応募方法：ノベマ！より応募できます。応募方法についてはコンテストページをご確認ください。

https://novema.jp/contest/bl-horror-collabo

・審査員：スターツ出版 書籍編集部、アスミック・エース、ちるちる編集部

※その他、コンテストに関する詳細はノベマ！のコンテストページをご確認ください。

【アスミック・エース賞概要】

アスミック・エース賞は「映像化すると、さらに感動や迫力が跳ねる作品」を選ぶ賞です。

「映像映えする魅力的な物語構成」「視覚的に際立つ世界観や舞台設定」「キャラクターの尊さが画面で立っている作品」など、色や光、音の演出などが加わることで“怖いのに尊い”をさらに最大化できる物語をお待ちしています。

【コンテスト概要・募集ページ】

【参加企業】

■『アスミック・エース』とは

心湧きたつエンタテインメントを世界に。アスミック・エース は、映画やテレビ・配信ドラマの製作・配給、アニメーションの企画・製作から映像コンテンツの配信など、映画・映像に関する事業を幅広く展開しています。

https://www.asmik-ace.co.jp/

■『ノベマ！』とは

ノベマ！は会員登録・利用が完全無料、ジャンルや年齢を問わず、誰でも無料で小説を読む・書くことができる小説投稿サイトです。自分の作品を投稿してランキング入りを目指したり、コンテストで入賞するとスターツ出版から書籍化のチャンスも！

皆様の小説を通したコミュニケーションと小説家デビューを応援します。

https://novema.jp/

■『ちるちる』とは

ちるちるは、BL(ボーイズラブ)に関する情報やコミュニケーションが詰まったサイトです。

作品の情報はもちろん、みんなのレビューをチェックしたり、あなたの気分にあった作品を探したり、談話室でみんなと交流をしたり、BLニュースでは最新のBL情報をゲットできます。

https://www.chil-chil.net/

問い合わせ先

投稿やエントリー方法など、本コンテストに関する問い合わせは【toi@novema.jp】までお願いします。

リリースに関するお問い合わせその他は以下フォームからご連絡ください。

https://www.asmik-ace.co.jp/contact/contact-general/

※選考に関するお問い合わせ・ご質問には応じかねます。