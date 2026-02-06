Work Design Labが鳥取県北栄町より特定居住支援法人に指定

一般社団法人Work Design Lab

都市部複業人材と連携し地域活性化を行う一般社団法人Work Design Lab（本社：東京都中央区、代表理事：石川 貴志、以下「Work Design Lab」）は、鳥取県北栄町より「特定居住支援法人」としての指定を受けましたことをお知らせいたします。これまでの数年にわたる関係人口創出事業の実績を基盤に、地域の持続的な成長に貢献してまいります。

■経緯

地方自治体において人口減少や少子高齢化が進行する中、地域外の人材を呼び込み、地域活性化につなげる「関係人口」の重要性が高まっています。 Work Design Labはこれまで、北栄町において首都圏在住者を対象とした「観光アンバサダー事業」や「複業人材活用コーディネート事業」、都内でのPRイベント開催など、地域と都市部の人材をつなぐプロジェクトを多数推進してきました。 このたびの「特定居住支援法人」への指定を受け、これまでの「関わり」をさらに一歩進め、北栄町への移住や定住を検討する方々への情報提供や相談支援を公的な立ち位置から強化します。

■Work Design Labの北栄町における二地域居住推進に関わる活動

北栄町観光アンバサダー事業

「北栄町観光アンバサダー」に認定された首都圏人材と、北栄町との新たなつながり方を発見する、2泊3日の関係人口創出プログラムを開催。「観光」や「事業マッチング」だけでなく、参加メンバーの「やりたいこと」と、地域で出会った自分の「推し」のつながりから始まる連携、複業・起業を後押し。

北栄町・北栄町商工会の首都圏イベント開催

『「地域・共学共創プラットフォーム」～学びと実践を通じて未来の社会を共に創る～』と題し、

組織の枠を越えて活動する個人や組織、地域が繋がり、共によりよい未来の社会を創っていくための活動（共学・共創）が展開される、「北栄町のいま」とつながるイベントを開催。

■北栄町長 手嶋 俊樹様 コメント

このたび、一般社団法人Work Design Lab様を北栄町の「特定居住支援法人」に指定させていただけることを、心から嬉しく、また心強く思っております。

今の北栄町は、昨年４月の「道の駅ほうじょう」のオープンや令和９年春の「青山剛昌ふるさと館」のリニューアル、そして山陰道の整備など、未来に向けてワクワクするような動きが次々と形になりつつある、非常に活気あふれる時期を迎えています。

私は町長に就任して以来、「町という枠」を飛び越え、多様な視点を持つ人材や企業の皆様と手を取り合いながら、まちづくりを推進してまいりました。Work Design Lab様には、これまでも「関係人口」の創出や地域の担い手確保において多大なるお力添えをいただいてきました。昨年11月には、会員の皆様を中心に10名の「観光アンバサダー」が来町されましたが、その後も何度も足を運んでくださる中で、地域住民と都市部の人材が混ざり合い、新しい共創の火が各所で灯り始めています。

今回、公的な立ち位置から二地域居住を支援するパートナーとなっていただくことは、本町にとって大きな前進です。同じく連携協定を結んでいる北栄町商工会様とも手を取り合い、地域と都市部の「志」を繋ぐコーディネーターとして、さらなるご活躍をいただくことを期待しております。共に、ワクワクするまちを創っていきましょう。

■当社代表理事 石川 貴志 コメント

このたび、数年にわたり協働させていただいている鳥取県北栄町様より、特定居住支援法人の指定をいただき、大変光栄に思うとともに身の引き締まる思いです。

北栄町には、日本海に広がる雄大な海岸線や風力発電の風車が織りなす美しい風景、そして大栄西瓜をはじめとする豊かな農産物を育む肥沃な大地という素晴らしい自然資本があります。しかしそれ以上に私が感銘を受けているのは、町長をはじめ役場の皆様、そして地域の皆様が、常に新しい風を受け入れようとする温かさと、前向きな姿勢という人の豊かさです。そのような皆様と共に事業を推進できることのありがたさを日々感じております。

私たちWork Design Labは、「個人のチャレンジを通じた実践型コミュニティ」です。メンバー一人ひとりが北栄町というフィールドで自身の可能性を広げながら、すでに地域課題の解決に挑んでいます。

今回の指定を機に、地域資源と外部人材が混ざり合う共創のアクションをさらに加速させ、この北栄町でのモデルを『持続可能な地方創生のひな型』として、全国へ発信できるような事例に育てていきたいと考えています。



■一般社団法人Work Design Labについて

「イキイキと働く大人で溢れる社会、そんな大人を見て子どもが未来に夢を描く社会を創りたい」をビジョンに掲げ、全国各地の企業や自治体向けのプロジェクトを複数手掛けています。また、企業横断の新規事業担当者コミュニティの運営や複業実践者向けの勉強会も実施。首都圏を中心とする企業勤務者等で全員が複業を実践する約250名が所属。



＜団体概要＞

会社名：一般社団法人Work Design Lab

代表者：代表理事 石川 貴志

設 立：2013年8月

所在地：東京都中央区築地4丁目3-8 登喜和ビル5階 MONZ SPACE

ＵＲＬ：https://work-redesign.com/

事業内容：社会実験型・課題解決プロジェクト推進事業／官民連携事業／人材サービス事業／コンサルティング事業／コミュニティ形成支援事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

一般社団法人Work Design Lab

担 当：広報担当

連絡先：support@work-redesign.com