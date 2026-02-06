株式会社Konnect-linK「個の強さ」を「組織の強さ」へ 日本創生を掲げるKonnect-linK、大手コンサル会社元パートナーによる週次の社内研修を開始 株式会社Konnect-linK

2026年2月6日/東京 - 株式会社Konnect-linK（本社：東京都千代田区、代表取締役：薦田 賢人、以下「当社」）は、新規事業×AI/IT領域における“伴走×実装”の品質向上を目的に、鶴田陽平氏を外部講師として迎えた週次の社内研修を開始いたします。

本研修を通じて、当社の新規事業開発担当／プロジェクト推進メンバーに、論点設計・仮説構築・検証設計・ドキュメンテーション・推進設計といった、意思決定と実行を前に進めるための実務スキルを体系的に定着させ、構想から実装までを高速で推進できる体制の強化を図ります。

実施背景｜「個の強さ」を「組織の強さ」へ

新規事業は正解が一つではない領域だからこそ、成果を分けるのは「何を論点として切り出すか」「どの順序で意思決定をつくるか」「どう検証し、どう実行に落とすか」という“進め方の品質”です。そして、何より実行頻度をどれだけ高められるかにあります。

当社はこれまで、構想から実装までを一体で推進する支援を強みとしてきましたが、さらなる事業拡大に向けて、こうした実務知見を個人に依存させず、組織として再現可能な形で蓄積・運用する必要があると考え、週次で学びと実践を積み上げる仕組みを導入し、品質基準をアップデートします。

外部講師｜鶴田陽平氏について

鶴田陽平氏は、本田技研工業のIT戦略部門を経て経営・新規事業開発・戦略領域のプロフェッショナルとしてキャリアを重ね、デロイトトーマツコンサルティング（TMT）シニアマネジャー、ベイカレントコンサルティング パートナー、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 新規事業開発チームリーダー兼プリンシパル等を歴任しています。

これまで、新規事業戦略案件において、構想設計から検証、実行・推進までを一体で担う立場として、多様な業界の案件に関与してきた実務経験を有しています。

こうした「戦略」と「実行」をつなぐ現場経験を背景に、当社の週次研修に登壇いただきます。

※「プロジェクト責任者／チーム担当パートナー」等の役割は、成果創出に加えてレビューや指導を通じたチーム育成を伴うのが一般的であり、本研修ではその実務知見も取り込みます。

研修（週次）の概要

実施頻度：毎週（週次）

対象：当社の新規事業開発担当／プロジェクト推進メンバー

形式：講義＋ケース演習＋レビュー（アウトプット改善を重視）

主なテーマ：

論点設計：意思決定を進める「問」の立て方／整理の型

仮説構築・検証設計：最短距離で確度を上げる検証の作り方

ドキュメンテーション：伝わる・決まる・動く資料の作法

推進設計：体制／ロードマップ／KPI／リスクの設計と運用

OJT形式による事業開発/DXプロジェクト壁打ち

期待される効果

本研修を通じて、当社では以下の状態を目指します。

・論点整理を前提とした迅速な意思決定プロセスの定着

・検証と実行の優先順位が明確なプロジェクト推進

・実行段階で失速しにくい体制・運用設計の標準化

・担当者に依存しない、一定水準の支援品質の確保

これにより、新規事業×AI/IT領域における“伴走×実装”支援又は社内新規事業開発において、立ち上がりから実行までを安定的に推進できる体制を整え、顧客への提供価値の向上を図ります。

両社コメント

株式会社Konnect-linK 代表取締役 薦田 賢人株式会社Konnect-linK代表取締役 薦田 賢人

「当社は表面上の提供価値ではなく、「AIは基盤技術から、未開発論点については社内R&Dを活発に行う」等、高度論点を取り込んだ上での現場力を大切にする事をポリシーとし、構想から実装までをやり切る“伴走×実装”を強みにしています。経験豊富な鶴田氏による週次の研修で、論点設計・検証・推進といった中核スキルを組織に定着させ、個人の経験値に依存しない、社内外事業開発における安定的な実行体制の構築を進めてまいります。」

株式会社ビジネスインキュベーションラボ 鶴田陽平氏株式会社ビジネスインキュベーションラボ代表取締役 鶴田 陽平

「「事業開発におけるスキルアップ」は終わりの無い、無限に上を目指せる道のりです。特に構想のみならず実装まで伴走されているKonnect-linKの皆様にとっては、より複雑かつ様々な段階での課題の解決に直面しなければならず、柔軟かつ高度なスキルを日々要求されていることと思います。私がこれまで培った20年以上の事業開発スキルの粋をKonnect-linKの皆様にお伝えすることで、同社の発展、そしてその先にある日本の社会課題解決へ寄与できるよう、座学とOJTを組み合わせ、全力で助力させて頂きたいと存じます。」

注記（表現統制）

本件は、当社の社内研修において、鶴田陽平氏に外部講師として登壇いただくものです。鶴田氏が当社の役員・従業員として就任するものではありません。

会社概要

Konnect-linKロゴ

・株式会社Konnect-linK

所在地：東京都千代田区外神田5-2-1 外神田Sビル5階

代表者：代表取締役 薦田 賢人

設立：2022年5月

事業内容：新規事業開発、AI/IT領域の支援、システム開発、経営支援

URL：https://konnect-link.co.jp/

お問い合わせ：info@konnect-link.co.jp