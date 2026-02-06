不確実な時代を生き抜くための「宇宙的俯瞰力」｜現代社会のストレスや閉塞感から解放され、本来の生命力を呼び覚ます『アプ星からの緊急通告 --地球人への銀河メッセージ』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『アプ星からの緊急通告 --地球人への 銀河メッセージ』（ちかみつ・著）を2026年2月10日（火）より順次発売します。

本書は、宇宙の叡智とつながり「銀河人」としての多次元的な視点を手に入れることで、思考の限界を突破し「個」が輝くための人生を再設計する一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866807515

■宇宙と直接やり取りをすることをオープンコンタクトといいます

宇宙とのオープンコンタクトは、人類の可能性を開く壮大なキーワードです。

地球は現在、多くの人にとって閉じられた惑星です。

宇宙との自由なオープンコンタクトができないのは我々の能力の問題というより、「この地球表面の文明しかない」とコントロールされているのが原因です。けれども、オープンコンタクトの技術を習得すると、地球は決して孤立した惑星ではないことに気づくでしょう。



宇宙には想像以上の種族が活動し、ニュートン物理学では説明できないテクノロジーが当たり前に利用され、銀河はダイナミックに躍動しています。

オープンコンタクトは、そのような宇宙の真実や自分自身のポテンシャルに気づかせてくれる重要な鍵です。

本書は、オープンコンタクトをできるようになることが目的の一つです。

オープンコンタクトができるようになると、

直接宇宙と信頼を構築し、意識を進化させることが可能です。

■一人ひとりが銀河人として目覚める時に来ている

多くのコンタクティに知られてはいませんが、宇宙でもっとも進化した惑星文明の一つがアプ星です。

アプ星は、他の惑星文明の進化をサポートし、古来地球でも常時１００名のアプ星人が活動してきました。

たとえばモーセやブッダ、イエス・キリストといった錚々たる偉人たちは、実はアプ星人だったと明かされています。



地球は今、かつてない大きな変わり目を迎えています。

これまでのように、たったひとりのカリスマが地球人を導く時代ではありません。



一人ひとりが目覚めて行動していかなければ、やがて生命体として退化してしまう危機に直面します。

そのためには誰もが普通にオープンコンタクトをできるようになり、銀河で何が起こっているのか真実を知る必要があります。

だからこそ、この一冊をみなさんにお届けします。

■本書の構成

はじめに 一人ひとりが銀河人として目覚める時に来ている

第１部 銀河人としての能力を手に入れる

第１章 オープンコンタクトはすでに始まっている

第２章 準備編 スキャンを習得しよう

第３章 実習編 オープンコンタクトをやってみよう

第４章 宇宙の許可証「コスモ・クリアランス」を手に入れよう

第２部 アプ星人からの緊急通告

第５章 地球はアプ星の一部だった

第６章 光と闇の宇宙戦争

第７章 次元上昇は始まっている

おわりに

巻末付録 ちかみつのオープンコンタクト

■著者プロフィール

ちかみつ

企業経営者、工学博士、ヒーラー、ギャラクティック・スウィーパー。

カイロプラクティックの施術がきっかけで空間に光の粒子が見えるようになり、現実世界と別の世界が同時に複数存在する事実に気づく。以来20年以上、独学で探求、検証を続けながら、個人相談にも応じる。



2019年10月に、オカルト研究の第一人者である作家、山口敏太郎氏の縁によりYouTubeチャンネル「ATLASラジオ」に出演。

これを機に2020年、関西テレビ「ブラマヨがちょっと気になるTV～ヒット企画のタネ、探してみました～」、週刊プレイボーイ「次世代を担うニューカマー勢ぞろい！ 予言者サミット」、TBSテレビ「マツコの知らない世界」でナビゲーターを務める山口敏太郎氏に現代の預言者として紹介される。

2021年、テレビ東京系「ウソかホントかわからないやりすぎ都市伝説2021春スペシャル」にUFOコンタクティとして出演。

YouTubeでは著名人とのコラボ企画も多数。

著書に『あなたのオーラを強くするフォースの法則』（フォレスト出版）、『空海の謎と日本人への金言 霊視スキャンで判明』（ヒカルランド）がある。

■担当編集の一言コメント

ちかみつさんの特徴の一つがスキャンという手法。スキャンを使うことでびっくりするような真実が明らかになることもあります。宇宙とコンタクトをとることは難しいと思うかもしれませんが、そうでもないようです。コツコツ実践することで、地球を超えた視点が身につきます。

本書にはそのやり方を詳しくお伝えしています。

■書籍概要

書籍名 ： アプ星からの緊急通告 --地球人への銀河メッセージ

著者 ： ちかみつ

ページ数： 234ページ

価格 ： 2,145円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年2月10日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-751-5

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866807515

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866807512/forestpublish-22/

■レーベル概要

レーベル名：ミカカミ社

代表 ：渕野 圭介

所在地 ：〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

（フォレスト出版株式会社内）

活動内容 ：書籍出版、セミナー企画・運営

URL ：https://www.mikakami.jp

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp