春のエギング、なぜか噛み合わない日が増える理由── アオリイカ 狙いのランガンで“エギ交換”と動線が釣果を分ける

有限会社ライラクス

春のエギングシーズンが始まったはずなのに、なぜか釣りが噛み合わない。

ポイントも潮も悪くないのに、時合だけが合わずに終わる

──そんな違和感を覚える日が増えていく。

アオリイカが接岸し、エギンガーにとって最も期待が高まる季節が始まる。

潮が動くタイミングを狙い、

防波堤、磯、常夜灯周りをテンポよく打っていく――

いわゆるランガンスタイルが増える時期だ。

それなのに、

「今年は反応が薄い」「タイミングが噛み合わない」

そんな声を聞くことも少なくない。

実はその原因、

タックルやエギではない部分にあるケースが増えている。

“エギ交換でもたつく一瞬”が、春は致命的になる

春のエギングは、

秋のように数で楽しむ釣りとは違う。

回遊の間隔は長く、

時合は短い。

その中で多くのアングラーが経験するのが、こんな場面だ。

「この潮なら、次はこのカラーだな」

そう思ってバッグを開けた瞬間、

エギが絡んでいる。

どこに入れたか分からない。

バッグにライトを当ててるのに、水面にも光が漏れる。

そして数分後、

そのポイントは“無”になる。

春は、

エギを変えるまでの時間が、そのまま釣果の差になる。

ランガンが増える春ほど「バッグの差」が出る

磯場では足場が悪く、

防波堤では段差を上り下りする。

春は移動距離も長くなり、

バッグの揺れやズレが、知らず知らずのうちにストレスになる。

・歩くたびにバッグが前に回る

・キャスト時に肩が引っかかる

・片手で開けにくい

・中身が見えない

こうした小さな違和感が積み重なると、

「集中力」そのものが削られていく。

最近、ランガン主体のアングラーほど

“収納の仕方”を見直す人が増えているのは、

こうした背景があるからだ。

「並べて見える」だけで、エギ交換は驚くほど速くなる

ある装備では、

エギを横に重ねるのではなく、

縦に並べて収納する設計が採用されている。

3.5号を中心に、

サイズ・カラーが一目で分かる。

結果、迷わない、手が止まらない。

春の短い時合で、

“考える前に次の一投”へ移れるようになる。

これは、

エギの性能では埋められない差だ。

ナイトエギングでは「見えない方が釣りやすい」

ナイトゲームの比重も高くなる春。

明るすぎるライトは水面を照らし、イカに警戒心を与えることもある。

最近は、

赤色光の小型ライトを使い、

手元だけを照らすスタイルが静かに広がっている。

・ルアーチェンジ

・リーダー交換

・スナップ確認

必要な部分だけを照らし、水面は暗いまま。

夜の集中力を切らさず、

“余計なことをしない”ための工夫だ。

春は「速さ」で差がつく季節

春のエギングは、

派手な釣果よりも一杯の重みが違う。

だからこそ、

移動がスムーズか、交換が速いか、無駄な動作がないか

そういった部分が、結果に直結する。

こうした考え方から生まれた装備の一つが、

DRESS エギングバッグだ。

なお本製品は、

今春シーズンに向けて再入荷している。

【製品概要】

DRESS エギングバッグ(https://f-dress.jp/products/4570189748230?_pos=1&_sid=e7eaebf16&_ss=r)

\12,100(税込)

●内寸320×200×100mmの大容量設計

●3.5号サイズで最大10本を整理収納可能なエギ専用ホルダー。

●潮風・水しぶき・イカ墨を弾く、防水仕様で汚れに強い

●ユーティリティーマルチポケット/プライヤーホルダー/ロッドホルダー/ギャフホルダー

道具を変えるのではなく、「釣りの流れ」を整える

釣れない原因は、必ずしも腕ではない。

エギでも、ロッドでもない。

“流れを止めているもの”を取り除くだけで、

春のエギングは驚くほど楽になることがある。

次の時合を逃さないために。

次の一投を速くするために。

春の海で、

自分の動きを一度見直してみるのも、

悪くない選択かもしれない。

【DRESSとは】

DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、

2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。

実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。

2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。

以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。

「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、

初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。

また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、

個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。

釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。

DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。

