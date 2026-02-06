東京計器　本社移転のお知らせ

東京計器株式会社

東京計器（本社：東京都大田区、代表取締役 社長執行役員 安藤毅）は、2026年3月23日より、新本社での業務を開始いたします。

本社移転にあたり、継続的な事業拡大に対応するための環境整備を行うとともに、従業員にとって快適な職場環境を構築します。これにより社内コミュニケーションの活性化とエンゲージメントの向上を図り、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

移転の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115843/table/19_1_7dde63d4b34625b5dc98de561d31c1c2.jpg?v=202602061051 ]

※移転に伴う電話・FAX番号の変更はございません。

新本社（HANEDA INNOVATION CITY）外観アクセスマップ

コーポレート・コミュニケーション室

〒144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46

TEL：03-3730-7013（直通）

Webフォーム：https://www.tokyokeiki.jp/form/webform_tokyo-keiki.html